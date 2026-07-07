Crece un 20 % el número de usuarios de la biblioteca de Xàtiva: más de 61.000 lectores registrados

El Ayuntamiento de Xàtiva ha hecho públicas hoy las cifras de usuarios de la Biblioteca Municipal, explicando que "continúa consolidándose como uno de los principales equipamientos culturales de la ciudad y un servicio de referencia para Xàtiva y su área de influencia". Durante 2025, la Biblioteca registró 61.696 visitantes, realizó 33.742 préstamos de documentos y cuenta ya con 17.286 personas usuarias con carné, una cifra que representa cerca del 56 % de la población de Xàtiva.

El equipamiento ocupa un edificio de 1.117 metros cuadrados, distribuido en cuatro plantas, con espacios específicos para público infantil, juvenil y adulto, sala silenciosa de estudio, hemeroteca, fondo local y fondo antiguo. En total, dispone de 212 plazas de lectura, entre las salas interiores y el espacio exterior. "La capitalidad administrativa, educativa, comercial y de servicios de Xàtiva hace que la Biblioteca preste servicio no solo a la ciudadanía del municipio, sino también a personas procedentes de numerosas poblaciones de su entorno", prosiguen desde el consistorio.

A su vez, exponen que "la creciente demanda del servicio también se pone de manifiesto en la evolución de los datos de asistencia". Durante los seis primeros meses de 2026 la Biblioteca ha recibido 39.045 usuarios, frente a los 32.973 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 18,4 %. "Este crecimiento se ha visto favorecido por la puesta en funcionamiento de la Sala Joven y la Sala Silenciosa, así como por la ampliación de los horarios de apertura", prosiguen las mismas fuentes municipales.

Desde el 11 de mayo de 2026 hasta el 19 de junio, la Biblioteca ofreció un horario especial que amplió el servicio hasta las 22.00 horas de lunes a viernes y hasta las 20.00 horas los sábados, dando respuesta a la demanda de espacios de estudio, especialmente durante los periodos de exámenes y oposiciones. En conjunto, la Biblioteca permaneció abierta 293 días durante el año 2025, superando ampliamente el mínimo establecido por la normativa autonómica.

"Además de su función como centro de préstamo y consulta, la Biblioteca desarrolla una intensa actividad cultural y educativa a lo largo de todo el año", comentan desde el Ayuntamiento. Durante 2025 se organizaron 9 presentaciones de libros, 7 encuentros con autores, 5 sesiones de cuentacuentos familiares, 3 recitales de poesía, 3 conferencias, un concierto, una representación teatral, una exposición, 6 sesiones del Taller de Cómic, 4 actividades de formación de usuarios, 6 visitas de grupos escolares, 19 visitas de otros colectivos y 58 actividades de animación lectora, con una participación total de 8.248 personas, de las cuales 3.493 eran niñas y niños.

"Uno de los ejes principales de esta programación es la colaboración con los centros educativos. Cada curso escolar, la Biblioteca impulsa una campaña de animación lectora destinada al alumnado de Educación Infantil y Primaria. Esta se completa con los clubes de lectura infantiles, creados a iniciativa del Consell de Xiquets i Xiquetes dentro de los presupuestos participativos, así como con el Taller de Cómic, impartido por el dibujante José Fonollosa", explican.

La Biblioteca mantiene igualmente cinco clubes de lectura permanentes dirigidos a público infantil, personas adultas, personas con diversidad funcional y personas con problemas de salud mental, en colaboración con entidades como ASPROMIVISE y ACOFEM, reafirmando así su compromiso con una cultura inclusiva y accesible.

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«Estamos muy satisfechos con el crecimiento de los usuarios del servicio de la Biblioteca, así como del número de actividades», ha manifestado el concejal de Cultura, Alfred Boluda. Y ha añadido: «Todo ello ha sido posible gracias al trabajo del personal, ya que sin su dedicación y profesionalidad no sería un referente cultural de Xàtiva y de la comarca».