La desigual competición de las Fallas de Xàtiva en 2027: 8 de las 19 comisiones quedan inscritas en la categoría de menor presupuesto

La Junta Local Fallera de Xàtiva ha dado a conocer este martes la composición definitiva de las diferentes secciones de cara al ejercicio fallero de 2027, una vez comunicados los presupuestos de cada comisión. El reparto vuelve a quedar muy desnivelado: las categorías de mayor y menor presupuesto concentran al 70% de las 19 comisiones de la ciudad.

En la Sección Especial, cinco monumentos grandes volverán a competir por el principal trofeo fallero. Tras el regreso de Molina Claret a la Sección Primera -que abandonó temporalmente en 2026 para medirse con las grandes en el año de su 50 aniversario-, la categoría reina se queda tal como estaba en 2025, con Abú Masaifa, Raval, Ferroviària, Espanyoleto y República Argentina, esta última triunfadora de los dos últimos años.

En la Sección Primera se mantienen Sant Jaume y Sant Jordi (a las que se suma Molina Claret), mientras que Murta Maravall desciende a la Segunda Categoría, donde también quedan encuadradas Joan Ramon Jiménez y Corts Valencianes.

La escasa concurrencia en estas dos últimas secciones, en las que únicamente se inscriben tres comisiones, contrasta con la sobrerrepresentación que tendrá en 2027 la categoría Tercera, la de menor presupuesto de todas, con hasta ocho contendientes luchando por coronarse con el primer premio, el equivalente al 42% de las comisiones de Xàtiva. Son Sant Feliu, Plaça del Mercat, Benlloch-Aleixandre VI, Tetuan, Selgas i Adjacents, Passeig-Cardenal Serra, El Cid-Plaça de la Trinitat y Verge del Carme i adjacents. Tanto Sant Feliu como Tetuan y Selgas compitieron en 2026 en la sección Segunda. La distribución da una idea del peso que tienen los monumentos para la mayoría de las comisiones, en un contexto de fuerte incremento del censo fallero en la ciudad de Xàtiva en los últimos años.

República deja Especial en Infantil

En el campo de los monumentos infantiles también se producen importantes cambios este año. República Argentina causa baja de la Sección Especial y su hueco será cubierto por Molina Claret, que se medirá con Abú Masaifa (ganadora de 2026), Raval, Ferroviària y Espanyoleto. Sant Feliu deja Primera para descender a Segunda, donde queda encuadrada únicamente junto a República Argentina. En cambio, Sant Jaume pasa a formar parte de la Primera categoría junto a Selgas i adjacents, Murta Maravall y Sant Jordi.

En Tercera también habrá overbooking en la modalidad de las fallas infantiles, puesto que en esta sección han quedado inscritas un total de 8 comisiones: Plaça del Mercat, Benlloch-Aleixandre VI, Corts Valencianes, Passeig Cardenal Serra, Verge del Carme i adjacents, El Cid-Plaça de la Trinitat, Joan Ramon Jiménez y Tetuán.