Escapar del calor en el Pou Clar de Ontinyent durante el verano: Lleno los findes y asistencia "in crescendo" entre semana

Un año más, el paraje natural del Pou Clar de Ontinyent se está convirtiendo en el lugar escogido por centenares de personas para escapar del calor. La mezcla de agua dulce a temperatura fría y naturaleza lleva a muchos a reservar plaza para disfrutar de este espacio. El Ayuntamiento impulsó hace años un sistema de reservas telemático, además de una ordenanza que regula de forma clara los usos de la pareja. Los datos de la primera semana de julio -el sistema comenzó a funcionar a principios de mes- ya apuntan una tendencia: los fines de semana se llena y durante la semana se está registrando un número de plazas que va creciendo conforme pasan los días.

Hoy, por ejemplo, el dato estimado apunta a que pasarán más de 380 personas por el paraje. Enmarcados dentro de una ola de calor que podría dejar cotas térmicas de más de 43 grados, los ciudadanos de Ontinyent y otras localidades no dudarán a la hora de acudir al paraje. El pasado fin de semana -4 y 5 de julio- se colgó el cartel de completo en el Pou Clar y los días anteriores la asistencia también fue notable. Cabe recordar que el consistorio de la capital de la Vall d'Albaida ha puesto a disposición de vecinos y visitantes una línea de autobuses regulares con destino inicial y final desde el polideportivo. El aparcamiento de vehículos por las inmediaciones del paraje es bastante limitado.