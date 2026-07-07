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Llega la fiesta del Orgullo LGTBIQA+ 2026 a Xàtiva: "Un evento para todas las personas"

La manifestación comenzará a las 18.30 h y será seguida de una cena de sobaquillo con inscripción previa agotada

"Queridas perras del infierno, nos vemos el 11 de julio en Xàtiva"

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Lluis Cebriá

Xàtiva

Este sábado 11 de julio, a partir de las 21.45 h, tendrá lugar la edición 2026 de la Fiesta del Orgullo LGTBIQA+ 2026 de Xàtiva. La cita se celebrará en en el Jardí de la Pau de la capital de la comarca de la Costera y es un evento abierto y gratuito para toda la ciudadanía. En concreto, a las 21.45 horas comenzará la actuación de “Otro gran show de Liz Dust”, y a partir de las 23.15 h se iniciará la música de “Kokedama DJ Set” y de “DJ Esta tía no es tonta”. Se contará con una barra con consumiciones a precios populares.

Antes de la fiesta (y de manera independiente a esta), a las 21.00 h, habrá una cena de sobaquillo donde sí que hace falta inscripción, y los tickets de la misma se han agotado. Además, por la tarde tendrá lugar la manifestación del Orgullo LGTBIQA+ 2026 de Xàtiva, con salida a las 18.30 h desde la Casa de les Dones de Xàtiva, y finalización y lectura de manifiesto, a las 19.00 h, frente al Ayuntamiento.

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Desde la Asociación Arc de Sant Martí LGTBIQA+ de Xàtiva y alrededores "se anima a toda la ciudadanía de Xàtiva, la Costera y localidades y comarcas vecinas a participar de esta fiesta de todas las personas, para celebrar y defender todas las maneras de ser y de querer".

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