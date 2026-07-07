Ontinyent refuerza la vigilancia forestal, amplía el horario de la piscina y habilita espacios como refugios climáticos ante la ola de calor

El Ayuntamiento de Ontinyent ha activado un dispositivo especial de medidas ante el episodio de calor extremo que afecta estos días al sur del interior de la provincia de València, después de que el Ministerio de Sanidad haya decretado para este martes 7 y miércoles 8 de julio el nivel rojo de alerta por alto riesgo para la salud en esta zona, e inicialmente naranja para el jueves día 9.

Para prevenir posibles incidencias derivadas de las altas temperaturas y coordinar la respuesta municipal, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha presidido a primera hora de este martes una reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), en la que han participado los regidores Óscar Borrell (Territorio), Sayo Gandia (Sostenibilidad), Juan Pablo Úbeda (Seguridad Ciudadana), Ferran Gandia (Deportes) y Jordi Vallés (Servicios Municipales), así como el comisario de la Policía Local y personal técnico de varios departamentos municipales.

Durante el encuentro se ha analizado la situación meteorológica prevista para los próximos días y se ha acordado un conjunto de medidas extraordinarias destinadas tanto a reducir el riesgo de incendios forestales como proteger la salud de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables. Entre las principales decisiones adoptadas destaca el refuerzo del servicio municipal "Ontinyent contra el foc", que doblará sus turnos de vigilancia y prevención de incendios forestales mientras se mantenga esta situación de elevado riesgo. Igualmente, la Policía Local incrementará la vigilancia en el diseminado del término municipal, con una especial atención a las zonas forestales y rurales.

En cuanto a los servicios públicos, el dispositivo contempla la ampliación del horario del servicio de vigilancia del Pou Clar, que permanecerá operativo hasta las 20 horas, así como la ampliación del horario de la piscina de verano del Polideportivo Municipal, que podrá utilizarse hasta las 2 horas. Este horario también se extenderá al servicio de autobús urbano que conecta la ciudad con las instalaciones deportivas. Además, el ayuntamiento prolongará el horario de varios espacios públicos que podrán ser empleados como refugios climáticos, ampliando hasta las 21 horas el horario de los centros cívicos y centros de mayores, así como del museo Maova, el Espacio Joven y la Casa del Delme, espacios climatizados que la ciudadanía podrá utilizar durante las horas de más calor.

Respuesta coordinada

"Ante una situación excepcional hay que dar una respuesta coordinada desde todos los servicios municipales. Hemos querido reforzar los dispositivos preventivos y poner al alcance de la ciudadanía más recursos para afrontar estos días de temperaturas extremas", resume el alcalde de Ontinyent. Jorge Rodríguez destaca igualmente en la importancia de "seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, especialmente en el caso de las personas mayores, los niños y niñas, las personas con enfermedades crónicas y todas aquellas que desarrollan su actividad al aire libre".

Desde el Ayuntamiento se recuerda que tanto el Ministerio de Sanidad como la Conselleria de Sanidad recomiendan hidratarse de manera frecuente, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer siempre que sea posible en espacios frescos o climatizados, reducir la actividad física intensa al exterior, utilizar ropa ligera y no dejar nunca personas ni animales dentro de vehículos estacionados. El consistorio continuará haciendo un seguimiento permanente de la evolución de la situación meteorológica y mantendrá activados los mecanismos de coordinación entre los diferentes departamentos municipales mientras persista este episodio de calor extremo, adaptando las medidas adoptadas en función de la evolución de las previsiones y de las indicaciones de las autoridades competentes.