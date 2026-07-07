El Palacio de Anna se viste de gala en una noche mágica de moda y danza a beneficio de los niños con cáncer
Bajo el título “Las mil y una noches”, el diseñador Pedro Salero y la artista Ana Mira unen talento y solidaridad este domingo 12 de julio en favor la asociación Aspanion
El municipio de Anna se convertirá este domingo en el epicentro de la solidaridad y la alta costura de la Comunidad Valenciana. La organización Somnis Events, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Anna, ha presentado oficialmente la gala benéfica “Las Mil y Una Noches en Anna”, un evento exclusivo cuya recaudación se destinará íntegramente a Aspanion (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana).
El majestuoso Palacio de los Condes de Cervelló, uno de los tesoros patrimoniales e históricos más importantes de la provincia de Valencia, abrirá sus puertas a partir de las 18:30 horas para acoger una velada que fusionará patrimonio, moda de vanguardia y artes escénicas con el objetivo común de apoyar a los niños y familias que afrontan el cáncer infantil. La pasarela contará con la participación estelar del renombrado diseñador Pedro Salero, flamante ganador del prestigioso certamen Modavisión 2026. Salero exhibirá en directo su fuerza creativa a través de una colección inspirada en el misticismo y la elegancia de Oriente bajo el lema "Anna se viste de moda".
Unir moda, patrimonio y superación
El broche artístico y narrativo lo pondrá Ana Mira (Espai Art), quien dará vida y movimiento a la mítica historia de Sherezade con una puesta en escena coreográfica de danza oriental y gran sensibilidad visual. Desde la organización destacan que el fin principal de esta cita es transformar la cultura y el diseño en soporte terapéutico y apoyo psicológico directo para los afectados. "Unir moda, patrimonio y superación es posible si lo hacemos juntos. Cada entrada vendida representa una sonrisa y un impulso vital para las familias de Aspanion", señalan desde Somnis Events.
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