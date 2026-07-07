El pinchazo del sector servicios y la construcción deja medio centenar más de parados en la Costera y la Vall d'Albaida

Las cifras de desempleo correspondientes al mes de junio consolidan una tendencia hacia cierto estancamiento de la economía de las comarcas de interior que ya se observó en mayo. El paro creció ligeramente tanto en la Costera (con 19 demandantes más de empleo registrados en las oficinas de Labora) como en la Vall d'Albaida (con 28 desempleados más), mientras que en la Canal de Navarrés descendió en 12 personas.

En la Costera se contabilizan 3.886 desempleados (un 0,49% más que en mayo y un 3% menos que hace un año) y el repunte se extiende a todos los sectores excepto la industria (con 2 demandantes menos): a pesar del inicio de la temporada turística, los servicios copan la mayor parte del incremento, con 15 parados más en junio, mientras que la construcción suma 7 nuevos desempleados y la agricultura dos más.

En la Vall d'Albaida se registraban 4.456 parados (un 0’63% más que el mes anterior y un 2,79% menos que hace un año) y los servicios también han sido la actividad más damnificada, con 19 desempleados más en junio. La construcción ha aportado otros 6 nuevos demandantes, mientras que 11 no tenían actividad económica previa conocida. En la industria y la agricultura baja el número de demandantes de empleo, con 5 y 3 menos respectivamente.

En la Canal de Navarrés, donde se computaban 756 parados al cierre de junio 2026 (un 13% menos que hace un año), el descenso del paro se apoya sobre todo en el sector servicios (con 11 demandantes menos), pero también en la agricultura (2 desempleados menos). En la industria las cifras se mantienen invariables, mientras que la construcción sumó el mes pasado 4 parados más en esta comarca.

Por municipios, el paro bajó en Ontinyent (-16 desempleados), Bocairent (-8), l'Olleria (-1), Enguera o Navarrés (-6 personas), mientras que subió ligeramente en Xàtiva (+8 demandantes) y Canals (+4).

Más contratos en la Costera y la Vall

En cuanto a la contratación, en la Costera se han registrado 1.438 contratos en junio, 160 más que en el mismo periodo de 2025: es decir, un incremento del 12,52 %. Las mujeres concentran el 47’22% de dichos contratos, frente al 52’78% otorgados a hombres. La contratación indefinida alcanza únicamente al 37’20% de las nuevas incorporaciones laborales, mientras que la temporal asciende al 61’68%. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 54’73%, por el 45’27% correspondiente a los contratos a tiempo parcial.

En la Vall d’Albaida se han registrado 2.113 contratos, 190 más que en 2025: un aumento interanual del 9,88%. El 42,97% fueron indefinidos y el 56,41% temporales. Por géneros, el 42’83% de los contratos fueron firmados por mujeres y el 57,1% por hombres. Asimismo, los contratos de jornada completa se han situado en el 57’31% frente al 42’69% de los de tiempo parcial.

En la Canal de Navarrés se han registrado 507 contratos, 163 menos que en el mismo mes de 2025: un 24,33% de descenso interanual. Solo el 27,22% fueron indefinidos, mientras que un 72,78% tuvieron carácter temporal. El 45’76% se otorgaron a mujeres y el 54’24%, a hombres.

UGT: "Los datos indican un estancamiento de la economía"

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, los datos del paro de junio "indican de un estancamiento de la economía de estas comarcas". Es un mes de final de las actividades agrícola característica de estas comarcas, pero el inicio de las actividades que conlleva el turismo no es lo suficientemente potente para reactivar el empleo, sector en el que ha aumentado ligeramente el desempleo.

"Ahora más que nunca, las políticas activas de empleo deben orientarse a preparar a las personas trabajadoras para los profundos cambios que ya están transformando la economía y el empleo. La formación permanente, la recualificación profesional y la adquisición de nuevas competencias digitales deben convertirse en elementos centrales de una estrategia que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la digitalización de los procesos productivos y de la creciente incorporación de la inteligencia artificial al mundo del trabajo, que permitirán que estas comarcas no se quede atrás", apostillan desde UGT.