La Policía Nacional detiene a dos mujeres en Xàtiva por robar en un bar de Xàtiva

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han detenido hoy a dos mujeres en Xàtiva como presuntas autoras de un robo perpetrado el pasado 30 de junio en un bar. Las fuentes policiales consultadas por Levante-EMV han confirmado que las dos féminas han sido detenidas hoy. Se trata de una mujer de nacionalidad alemana de 35 años de edad y una española de 27. De momento, se les imputa un ropbo registrado el pasado 30 de junio en el bar el Rey de las Vegas, emplazado en un espacio cercano a l'Albereda, la principal arteria comercial de la ciudad. Habrían actuado de madrugada y fueron captadas por las cámaras de vigilancia. El vídeo del robo circuló por redes sociales antes de ser eliminado. Lo ocurrido puso en alerta a todos los establecimientos de hostelería de la capital comarcal de la Costera.

A su vez, también se investiga su posible relación con un robo registrado ayer lunes 6 de junio -la denuncia se interpuso sobre las 16.45 horas- en el local Al-garabía, ubicado en una placita que da a l'Albereda. Testigos presenciales apuntan que "una pareja de mujeres se habrían llevado la caja registradora por un hueco forzado en una ventana, mientras que otra llevaba una bolsa". Los testigos oyeron las sirenas de seguridad.

Noticias relacionadas

A su vez, otra de las hipótesis que se maneja es que hayan tenido relación con otro episodio registrado en la misma zona de forma reciente: el robo perpetrado de madrugada en la tienda que la cadena de telefonía Orange tiene en l'Albereda de Xàtiva. En esta ocasión, habrían realizado un agujero en el cristal del escaparate y se habrían llevado varios terminales móviles. Ahora, han pasado a disposición judicial y están relacionadas por los casos mencionados. Desde la Policía Nacional han confirmado que su detención ha tenido lugar en la capital de la Costera, donde residían.