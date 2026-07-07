El PSPV de Anna pide compensar a los vecinos por el retraso de la recogida puerta a puerta y exige "transparencia"

Este lunes 6 de julio debía comenzar la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta en los siete municipios adheridos a la Mancomunidad de la Canal de Navarrés. Sin embargo, como informó este diario, por segunda vez la puesta en marcha del servicio ha sido aplazada, esta vez sin una nueva fecha prevista.

A través de un comunicado emitido este martes, el PSPV-PSOE de Anna considera que "lo más preocupante es que la única explicación ofrecida ha sido la existencia de unas supuestas 'razones técnicas', sin que se haya informado a la ciudadanía de cuáles son realmente esos problemas", apuntan los socialistas, recordando los vecinos ya habían recibido en sus domicilios toda la información con un calendario concreto de implantación e, incluso, hace meses se repartió el material necesario para su puesta en funcionamiento.

Desde el grupo socialista de Anna aseguran que "esta situación evidencia una absoluta falta de planificación y coordinación por parte de la Mancomunidad y, en particular, de su presidenta, Carmen Gómez".

"No es de recibo que, después de generar tanta expectación y controversia en torno a este cambio, y cuando los ciudadanos ya están pagando por un servicio que todavía no se presta, la única comunicación oficial haya sido un breve mensaje en redes sociales y un bando municipal. La falta de transparencia solo alimenta la incertidumbre, el malestar y el enfado de los vecinos", afirman en el comunicado.

Piden "información detallada del aplazamiento"

El PSPV de Anna ha solicitado, mediante registro de entrada en el ayuntamiento, "información detallada sobre las razones de este nuevo aplazamiento, así como la compensación del recibo de la basura correspondiente a los meses en los que los vecinos han estado pagando por un servicio que todavía no se ha puesto en marcha".

Los socialistas exigen a la presidenta de la Mancomunidad "que explique públicamente cuáles son las razones técnicas que han motivado este nuevo retraso y que asuma responsabilidades por la evidente falta de previsión y organización demostrada en todo este proceso. Los ciudadanos merecen información, respeto y una gestión seria. Lo que están recibiendo es, una vez más, improvisación".

A preguntas de este diario el viernes, la presidenta explicó que el último aplazamiento de la puesta en marcha del nuevo sistema se ha debido a los problemas y retrasos experimentados en el proceso de adecuación de las áreas de aportación donde podrán depositarse los residuos en determinadas circunstancias.