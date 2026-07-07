El pueblo más pequeño de Valencia "celebra" la venta de siete viviendas a nuevos vecinos en lo que va de año: "Son empadronamientos"

Es uno de los municipios de la Comunitat Valenciana más castigados por la despoblación. De hecho, las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúan su censo flotante en poco más de 30 habitantes. Por ello, la venta de siete propiedades inmobiliarias a nuevos vecinos en lo que va de año ha sido celebrada por el Ayuntamiento.

Así, desde el municipio y desde la Mancomunitat de la Vall d'albaida defienden que "Sempere continúa avanzando en su modelo de desarrollo sostenible, basado en la mejora de los servicios, la recuperación del patrimonio y la puesta en valor de su entorno natural. Las últimas actuaciones impulsadas a través del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de València, con la renovación del mirador municipal y la adecuación de dos viviendas destinadas a alquiler social, refuerzan una estrategia que combina calidad de vida, oportunidades residenciales y atractivo turístico".

Y destacan que "en los últimos meses, el municipio está experimentando una evolución positiva en cuanto a la llegada de nuevos residentes". Según explica la alcaldesa de Sempere, Mª Dolores Ortolà, "durante el que llevamos de año ya se han vendido siete viviendas en el pueblo, una cifra que se ha traducido en la llegada de nuevos vecinos".

"Esto ha supuesto siete nuevos vecinos empadronados, una cifra que todavía puede crecer. Son personas que buscan un pueblo pequeño, tranquilidad y calidad de vida. Llegan, ven el paisaje, comprueban que el pueblo está cuidado y deciden quedarse", destaca la alcaldesa.

Las mismas fuentes también apuntan que "la mayor parte de los nuevos residentes son personas que continúan desarrollando su actividad laboral fuera del municipio, pero que han decidido establecer su residencia en un entorno más tranquilo, rodeado de naturaleza y con una mejor conciliación familiar". Según apunta Ortolà, "este interés responde también a la dificultad de acceder a una vivienda asequible en las grandes ciudades, mientras que puebles cómo Sempere ofrecen una alternativa atractiva sin renunciar a los servicios básicos".

“Nuestra comarca tiene un gran potencial para atraer a varias generaciones que buscan un estilo de vida tranquilo y, al mismo tiempo, puedan estar muy conectados a otros núcleos con opciones laborales”, comenta el presidente de la Mancomunidad de municipios de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor. Según él, "el impulso que desde la entidad comarcal y desde los ayuntamientos se está haciendo para visibilizar la riqueza del territorio contribuye a que más personas se interesan por la Vall d'Albaida como una opción viable".

"Aquí tenemos médico, farmacia, el pan llega cada día y estamos rodeados de municipios muy próximos con comercio y toda clase de servicios. La gente busca calma, naturaleza y un lugar agradable para vivir", señala. En este contexto, "la rehabilitación de dos viviendas municipales destinados a alquiler social representa una nueva oportunidad para facilitar el acceso a la vivienda y continuar favoreciendo el establecimiento de nueva población en el municipio", exponen.

Por otra parte, desde las administraciones públicas también defienden que "la renovación del mirador municipal ha permitido recuperar un espacio privilegiado que refuerza el potencial turístico de Sempere. La actuación ha eliminado una barrera visual existente y ofrece una nueva manera de conocer los paisajes del alrededor del pueblo, como el Embalse de Bellús, un rincón con encanto y donde se respira calma. Además, Sempere también está incluido en la Ruta 99, que recorre varios municipios de la Comunidad Valenciana".

"Antes había una casa que impedía estas vistas. Ahora, desde el mismo centro del pueblo, cualquier visitante puede contemplar el paisaje y el agua. Era una oportunidad magnífica para crear un mirador dentro del casco urbano y poner todavía más en valor nuestro entorno", explica Ortolà.

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El Ayuntamiento considera que "estas actuaciones refuerzan el posicionamiento de Sempere como un destino de interior con un gran potencial para el turismo tranquilo, el contacto con la natura y las escapadas de fin de semana, al mismo tiempo que consolidan un modelo de pueblo vivo que continúa atrayendo nuevos habitantes sin perder su esencia".