Los vecinos de la Font de la Figuera pagarán la mitad por la recogida de basura que los del resto de la Costera

La Font de la Figuera ha adjudicado su nueva contrata de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, una decisión que permitirá que los vecinos paguen una tasa de recogida de basura de alrededor de 50 euros anuales, frente a los 95 euros que abonan los municipios integrados en el Plan de Recogida de Residuos de la Mancomunidad de La Costera, es decir, 45 euros menos.

El alcalde de La Font de la Figuera, Elio Cabanes, ha destacado que el nuevo contrato supone una inversión de 148.421 euros para los próximos dos años y permitirá disponer de un servicio completo y adaptado a las necesidades actuales. Entre las novedades, resalta la incorporación de refuerzos de limpieza viaria en los días de fiestas, con actuaciones específicas destinadas a mantener las calles en condiciones óptimas durante la celebración de los principales actos.

La adjudicación llega después de que el pleno municipal aprobara por unanimidad, en abril de 2025, la salida de La Font de la Figuera del Plan de Recogida de Residuos de la Mancomunidad de La Costera. El Ayuntamiento ha optado por implantar la recogida selectiva de materia orgánica y para ello se instalará el quinto contenedor para la fracción orgánica, el marrón.

Esto supone que se ha descartado la opción del conocido como sistema "puerta a puerta", que los informes técnicos de la Mancomunitat señalaron como el más efectivo para incrementar los índices de separación en origen y cumplir las exigencias en materia de recogida selectiva que impone la normativa. Según ha explicado Cabanes, la decisión responde a las características de la población. El alcalde de la Font considera que la implantación de un nuevo contenedor resulta más sencilla para los vecinos, especialmente para las personas mayores, "acostumbradas desde hace años a usar los contenedores".

De esta forma, los residuos orgánicos podrán llevarse directamente al contenedor marrón sin necesidad de almacenarlos en los domicilios para sacarlos a la puerta los días estipulados, como se hace en otras poblaciones.

La empresa Girsa será la encargada de prestar el servicio integral, que incluye la recogida de residuos sólidos urbanos, el transporte hasta la planta autorizada de transferencia, la conservación de los contenedores y la implantación de la quinta fracción, correspondiente a los residuos orgánicos.

Mayor limpieza de contenedores

Otra de las mejoras incorporadas por la nueva contrata es el incremento de la frecuencia de limpieza de los contenedores. El objetivo es reducir la aparición de malos olores, especialmente durante los meses de verano, y mejorar el estado de conservación e higiene de los puntos de recogida.

La adjudicación contempla una duración inicial de dos años, con posibilidad de prorrogarse otros dos más. Además, la empresa deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio, incluyendo vehículos adaptados y una póliza de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 350.000 euros.

El anterior contrato se encontraba caducado desde 2019, aunque la empresa continuó prestando el servicio al tratarse de un servicio esencial. Esta circunstancia había permitido mantener durante años unas condiciones económicas que no se habían actualizado a los costes actuales del servicio.