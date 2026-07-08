Alfarrasí destina 230.000 euros a mejoras en el drenaje de dos calles del centro para acabar con las inundaciones que sufrían una decena de viviendas

El Ayuntamiento de Alfarrasí ha finalizado las obras de reurbanización y mejora de las calles Del Mig y Doctor Borràs. Desde el consistorio exponen que se trata de "una actuación que ha permitido poner fin a los problemas de inundaciones que sufrían alrededor de una decena de viviendas de esta zona del casco urbano desde la ejecución de unas obras realizadas por una corporación anterior".

A su vez, añaden que "la intervención, sufragada íntegramente con fondos municipales y con una inversión de 230.000 euros, ha permitido corregir los errores constructivos detectados tras la anterior reurbanización, una actuación que tuvo un coste de 120.000 euros y que generó importantes problemas para los residentes de estas calles".

El alcalde de Alfarrasí, Ismael Sanvíctor, ha destacado que “hoy podemos decir que los vecinos de estas calles afrontarán los episodios de lluvia con tranquilidad porque se ha corregido el origen del problema y se han ejecutado las actuaciones necesarias para evitar que vuelva a repetirse”.

Las mismas fuentes comentan que "los informes técnicos determinaron que la rasante de la vía había quedado por encima de la cota de varias viviendas, favoreciendo la entrada de agua en episodios de lluvia intensa. Además, se comprobó que los colectores de aguas pluviales y residuales estaban conectados de forma incorrecta, provocando la unión de ambos caudales y el colapso del sistema de saneamiento cuando se registraban precipitaciones".

"Como consecuencia, el agua llegaba a salir por los cuartos de baño de algunas viviendas, generando daños materiales y numerosas molestias para los vecinos afectados. Ante esta situación, el actual equipo de gobierno impulsó una actuación integral para resolver definitivamente el problema. Los trabajos comenzaron en noviembre del pasado año y han concluido recientemente. La obra ha consistido, en primer lugar, en un estudio topográfico para determinar la cota adecuada de la vía. Posteriormente, se retiró el adoquinado existente y se ejecutó un fresado del firme con el objetivo de rebajar la rasante de la calle hasta su nivel correcto", prosiguen desde el Ayuntamiento.

A su vez, añaden que "de forma paralela, se han separado los colectores de aguas pluviales y residuales que permanecían conectados, restableciendo el funcionamiento adecuado de ambas redes y evitando futuras situaciones de colapso durante episodios de lluvia".

"Una vez completadas estas actuaciones, se ha repuesto el adoquinado, dejando las calles Del Mig y Doctor Borràs completamente renovadas y preparadas para afrontar las tormentas con todas las garantías. La actuación ha supuesto una inversión de 230.000 euros sufragada íntegramente con fondos municipales. El actual equipo de gobierno ha asumido este esfuerzo económico para corregir unas deficiencias que se originaron tras una actuación anterior que costó 120.000 euros", exponen.

“Los residentes de estas calles llevaban años sufriendo las consecuencias de una actuación mal ejecutada. Hemos realizado un esfuerzo económico con recursos municipales para corregir una situación que nunca debió producirse y ofrecer una solución definitiva”, ha afirmado Sanvíctor.

El alcalde ha señalado que “se quiso hacer dos calles al precio de una y quienes acabaron pagando las consecuencias fueron los vecinos”, al tiempo que ha defendido que la prioridad del actual gobierno local ha sido “resolver el problema de forma definitiva y garantizar que no vuelva a repetirse”.

Noticias relacionadas

Sanvíctor ha finalizado explicando que la prioridad de su "equipo de gobierno es atender los problemas reales de los vecinos y actuar con responsabilidad cuando se detectan deficiencias que afectan a su seguridad y bienestar”.