El aparatoso incendio de un coche genera una gran columna de humo en Albaida

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han extinguido este miércoles por la mañana el aparatoso incendio que ha devorado un coche estacionado en la localidad de Albaida.

El incidente, que ha generado una gran columna de humo visible desde varios puntos de la localidad, ha requerido una intervención inmediata de la Policía Local de Albaida, que ha acudido de urgencia hasta el lugar de los hechos tras recibir el aviso.

Según informan desde el cuerpo municipal, se ha desplegado un operativo conjunto con el cuerpo de bomberos, que se ha desplazado rápidamente al lugar para extinguir las llamas y asegurar el perímetro. Por su parte la Policía Local ha regulado el tráfico para garantizar seguridad de peatones y conductores.

A pesar de lo aparatoso del fuego y los graves daños materiales que se han ocasionado, el suceso se ha saldado sin heridos, y ninguna persona ha requerido asistencia sanitaria, según destacan las mismas fuentes policiales. La causa del incendio se está investigando.