El cierre de la línea de tren Xàtiva-Ontinyent-Alcoi se prolongará hasta septiembre de 2027

Desde hace un año y algo más de tres meses, la línea Xàtiva-Ontinyent-Alcoi permanece cortada al tráfico ferroviario como consecuencia de la histórica inversión de 160 millones de euros que está desplegando el Gobierno de España para la renovación integral de los 64 kilómetros este trazado de Media Distancia con múltiples deficiencias y una lentitud crónica que lastraba su competitividad.

Aunque inicialmente se estimó que las obras se prolongarían hasta finales de 2026 o principios de 2027, un documento oficial publicado recientemente por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) enfría esas previsiones y retrasa considerablemente la fecha para la reanudación del servicio en la línea, clave para la vertebración de las comarcas centrales y la conexión de la Vall d'Albaida con València y Alicante, al unir numerosas poblaciones de esta comarca, pero también de la Costera, el Comtat y l'Alcoià.

El Catálogo sobre Restricciones de capacidad incluido en la Declaración sobre la Red de 2027 fija ahora en septiembre de 2027 la finalización de los trabajos en el recorrido ferroviario, más allá de las elecciones autonómicas y municipales. El plazo de ejecución de la actuación, que en un principio se calculó en unos 20 meses, se ha alargado hasta los 31 meses, una demora habitual en este tipo de intervenciones de gran magnitud. Fuentes de Adif consultadas por este diario recalcan que las previsiones pueden variar en función de como avanzan las obras y hacen hincapié en la complejidad de las mismas.

Mapa de las obras de renovación de la línea. / Adif

El mismo documento también retrasa al segundo trimestre de 2028 el inicio de las obras de mejora del drenaje transversal de la línea Xàtiva-Alcoi en el entorno del embalse de Bellús, que igualmente implicarán el corte total de la vía. La actuación, con una duración estimada de 5 semanas, modificará el trazado ferroviario en los barrancos de Torrella y Forcall y allanará el camino para que se pueda embalsar más agua en el pantano en caso de dana, a tiempo que reforzará la seguridad en el recorrido con un nuevo viaducto.

El informe de gestión de 2025 publicado por Adif también revela que las obras en la línea Xàtiva-Alcoi se han visto afectadas por el periodo reproductor del águila perdicera, que el año pasado impidió la utilización de "algún elemento auxiliar" para evitar provocar un impacto negativo en esta especie animal amenazada.

130 kilómetros de carril

La renovación de la línea Xàtiva-Ontinyent-Alcoi es una de las principales inversiones del Ministerio de Transportes en el marco del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana, que permitirá mejorar la capacidad y fiabilidad de la infraestructura, contribuyendo a reforzar los servicios ferroviarios, a la espera de la futura electrificación del tren, aún pendiente.

La modernización supondrá una reducción del trayecto que se estima en unos 15 minutos. Alcaldes como el de Ontinyent han pedido que las mejoras vayan acompañadas de un incremento de las frecuencias de los viajes y que estudie la posibilidad de activar un tren que solo hiciera parada en Alcoi, Ontinyent y Xàtiva para ir a València.

Adif contempla el despliegue de 130 kilómetros de carril, 110.000 traviesas y 130.000 m3 de balasto, con el objetivo de incrementar la fiabilidad de las instalaciones y optimizar las labores de mantenimiento con materiales de mayor robustez.

Para garantizar la movilidad, Renfe estableció desde marzo de 2025 un plan alternativo de transporte por carretera con más de 11.500 servicios por carretera (126 trayectos cada semana), que se realizan con autobuses y microbuses entre Xàtiva y Alcoi. El desplazamiento entre València Nord y Xàtiva se efectúa en tren, en ambos sentidos.

Características de las obras

Los trabajos para renovar integralmente la vía que ahora comienzan sobre el terreno, adjudicados por 84 millones de euros, se extenderán a la totalidad de los 64 km de la línea Xátiva-Alcoi, que vertebra cuatro comarcas del interior de la Comunitat Valenciana,

El proyecto contempla el incremento de la longitud de los andenes de los apeaderos del Genovés, Albaida, Agullent, Ontinyent y Cocentaina hasta los 170 metros útiles, adecuando también su altura para facilitar el acceso a los trenes y renovando su pavimento.

También se ha previsto habilitar una tercera vía en la estación de Ontinyent y un segundo andén en la de Alcoi, lo que redundará en una mayor operatividad de las instalaciones.

Por otra parte, se revisarán los elementos de drenaje, se consolidarán taludes, se tratarán y protegerán trincheras y terraplenes, se desarrollarán operaciones para mejorar la visibilidad de pasos a nivel y adecuar sus accesos, y se instalarán cerramientos antivandálicos en pasos superiores.

Además, la línea conectará con el futuro “AVE regional” que unirá Castellón de la Plana con Alicante mediante alta velocidad y que tendrá parada en Xàtiva.