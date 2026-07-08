Cincuenta familias de Ontinyent entran en el plan de compostaje del COR y evitarán 20.500 kilos de residuos al año

El programa de compostaje doméstico del Consorcio de Residuos V5 (COR V5) continúa creciendo en Ontinyent con la incorporación de 50 nuevas familias, que se suman a las 200 que ya participaban en esta iniciativa. El municipio llega así a los 250 hogares adheridos en un programa que permite transformar los restos orgánicos generados en casa en compuesto natural, reduciendo la cantidad de residuos que se tienen que gestionar y contribuyendo de manera directa a la protección del medio ambiente.

El presidente del Consorcio de Residuos V5, Elio Cabanes, ha destacado que este crecimiento "demuestra que cada vez son más los vecinos que entienden que los residuos orgánicos no son basura, sino un recurso con un enorme valor ambiental". Para Cabanes, "cada nueva familia que se incorpora en el programa supone un beneficio directo para todo el territorio, porque reduce la cantidad de residuos que tienen que ser transportados y tratados, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y ayuda a construir un modelo de economía circular más eficiente y sostenible".

El presidente del COR ha subrayado que la "respuesta de la ciudadanía confirma que existe una conciencia ambiental creciente. Cuando ofrecemos formación, acompañamiento y herramientas para facilitar el compostaje, los vecinos responden y se implican. Desde el COR V5 continuaremos impulsando este tipo de iniciativas porque benefician tanto las familias como el conjunto de nuestras cinco comarcas".

Un técnico con una compostadora en Ontinyent. / COR V5

Las 50 nuevas incorporaciones provienen de los dos talleres de compostaje organizados por el COR durante los últimos meses. Después de completar la formación, reciben el material y pasan a formar parte del programa, donde cuentan con un seguimiento personalizado. El técnico del COR V5 visita cada vivienda a los dos meses de haber empezado para comprobar la evolución del proceso y, posteriormente, mantiene un seguimiento periódico para garantizar que el compostaje se desarrolla correctamente.

La materia orgánica representa cerca del 40% de la bolsa de basura que se genera en un hogar. Cuando estos restos de cocina y de jardín se compostan a la misma vivienda dejan de ser transportadas y tratadas como residuos, reduciendo tanto las emisiones asociadas a su gestión como la cantidad de desechos que acaban a las plantas de tratamiento. En el caso de estas 50 nuevas familias, su incorporación en el programa permitirá evitar cada año 20.500 kilogramos de biorresiduos, reduciendo aproximadamente un 40% la fracción resta que generan estos hogares.

18.400 kilos menos de CO₂ a la atmósfera

Esta práctica evitará, además, la emisión de 18.400 kilogramos de CO₂ a la atmósfera, un ahorro de emisiones comparable al generado por cuatro turismos durante un año. El compostaje doméstico también transforma los residuos en un recurso de gran valor. Gracias a esta práctica, las familias producirán aproximadamente 5.100 kilogramos de compuesto natural, un abono orgánico de alta calidad que mejora la fertilidad del suelo y reduce la necesidad de utilizar fertilizantes químicos.

El uso continuado del compuesto incrementa la capacidad del terreno para retener la humedad, con una mejora equivalente a 25.000 litros de agua, favoreciendo la conservación de jardines, huertos y zonas verdes. El técnico de compostaje del COR V5, Mikel Vela, ha explicado que el acompañamiento a las familias es uno de los pilares del programa.

"Nuestro trabajo no acaba con la entrega del compostador. Visitamos cada vivienda para explicar cómo funciona el proceso, adaptarlo a las necesidades de cada hogar y resolver cualquier duda que pueda surgir. Dos meses después de la formación hacemos la primera visita para comprobar que todo evoluciona correctamente y, a partir de ese momento, mantenemos un seguimiento periódico."

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Vela ha destacado que el éxito del programa reside en esta atención personalizada. "El compostaje doméstico es una práctica muy sencilla cuando se conocen unas pautas básicas. Con un pequeño cambio de hábitos, cualquier familia puede transformar sus restos orgánicos en un recurso útil para su jardín o huerto, reduciendo de manera muy importante la fracción resta y contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible de los residuos."