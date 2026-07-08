El Colegio de Arquitectos refuerza su presencia en el territorio con la exposición "Arquitectura reciente 2023-2025" en Ontinyent

El pasado 3 de julio se inauguró en el Centre Cultural Fundació Caixa Ontinyent la exposición de la Delegación de La Costera de la muestra “Arquitectura Reciente 2023/24/25”, una iniciativa del Colegio Territorial de Arquitectos de València (CTAV) que recoge una selección de las obras construidas durante los últimos años en La Costera y las comarcas vecinas.

La muestra ofrece una panorámica de la arquitectura reciente del territorio, poniendo en valor la calidad de los proyectos desarrollados por los profesionales de la zona y su contribución a la transformación de los espacios públicos, las equipaciones y el entorno construido.

Con esta exposición, el CTAV continúa avanzando en su objetivo de fortalecer la vertebración territorial del Colegio, impulsando una actividad descentralizada, más próxima a las sedes. La celebración de iniciativas como esta a las diferentes delegaciones responde a la voluntad de potenciar los servicios y los espacios de encuentro en todo la provincia, reforzando el vínculo con los colegiados y dando protagonismo a la arquitectura que se desarrolla en cada territorio.

"Esta exposición refleja el gran nivel de la arquitectura que se desarrolla en nuestras comarcas y, al mismo tiempo, ejemplifica el modelo de Colegio que queremos impulsar: próximo, presente y capaz de generar espacios de encuentro entre los profesionales y la ciudadanía", señala el presidente del CTAV, Pablo Peñín.

Centro de Estudios de Imagen y Sonido

El acto de inauguración contó con la presentación de tres de los proyectos incluidos en la exposición a cargo de sus autores. En primer lugar, Joan Martí Arquitectes dio a conocer el proyecto “Centro de Estudios de Imagen y Sonido” de Ontinyent. A continuación, los equipos Contell Martínez Arquitectes y Manuel Vega presentaron “el Hospital de Ontinyent”, mientras que Síntesis Arquitectas, Rafa Mira i Rosario Calatayud explicaron el proceso de diseño y ejecución del “Parque de las Mamás Belgas de Ontinyent”.

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Durante la inauguración también estuvo presente la Bibliomòbil del CTAV, desde donde los asistentes pudieron adquirir el ejemplar de “Arquitectura Reciente 2023/24/25”, la publicación que recoge los proyectos seleccionados en esta edición de la muestra.