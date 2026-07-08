Compromís propone a la Comisión de Patrimonio que pida al gobierno municipal recuperar la cúpula de Paduana

El grupo municipal Compromís per Ontinyent ha propuesto a la Comisión de Asesoramiento de Patrimonio Histórico-Artístico (CPHA) del Ayuntamiento de Ontinyent estudiar la recuperación e instalación de la cúpula de la antigua Paduana en el Museo del Textil, y acordar "instar el gobierno municipal a hacer efectiva la propuesta".

La portavoz adjunta y representante de Compromís per Ontinyent en la Comisión de Patrimonio, M. Àngels Moreno, ha presentado esta iniciativa por escrito en la sesión de la Comisión celebrada este miércoles. El escrito repasa de forma breve la importancia de este elemento patrimonial, recuerda la petición efectuada por Compromís por Ontinyent en el año 2022, e insiste en la vigencia de estudiar la recuperación e integración de la cúpula.

En palabras de M. Àngels Moreno, “la cúpula de la antigua empresa Paduana es un elemento patrimonial de gran importancia. Fue colocada originariamente en el Palacio de los Vilaragut de València, hasta que en la década de los años 50 del siglo XX fue adquirida por José Simó e incorporada al vestíbulo de la empresa Paduana de Ontinyent. Posteriormente, en 2006 la familia Simó la regaló en el Ayuntamiento de Ontinyent antes de la demolición del edificio. Esta cúpula, tal como hemos sabido por las investigaciones del historiador ontinyentí Josep Gandia Calabuig, estuvo elaborada por la empresa Maumejean Hermanos, que ha fabricado cúpulas como la del edificio de Correos de València, el vestíbulo del Ayuntamiento de València o el Hotel Palace de Madrid, o cristaleras como las de la Basílica de la Virgen de los Desamparados”.

La regidora ha apuntado que “en junio de 2022, desde Compromís por Ontinyent ya presentamos una propuesta para estudiar la instalación de la cúpula, aprovechando la segunda fase de las obras del Museo del Textil. Además, planteamos que si existía algún impedimento técnico para ubicar la cúpula en el techo del Museo, se estudiara su incorporación como elemento expositivo dentro de las instalaciones. Ya en aquel momento y posteriormente, hasta la actualidad, diferentes entidades de la sociedad civil, la Plataforma por la Defensa del Patrimonio de Ontinyent, otras personas estudiosas del Patrimonio, e incluso la familia Simó, han planteado recuperar y hacer visible este elemento patrimonial. Recientemente se han hecho nuevas propuestas, que demuestran la vigencia del asunto. En ese sentido, queremos que la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Ontinyent pueda participar en este debate, como órgano asesor en cuestiones patrimoniales”.

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“La historia de esta cúpula, que presidió durante cinco décadas el vestíbulo de Paduana, una de las fábricas textiles más importantes de Ontinyent y de todo el Estado, justifica su presencia en el Museo del Textil Valenciano. Por un lado, permitiría admirar un patrimonio legado en nuestra ciudad, y darle un nuevo uso, poniendo en valor su vistosidad y aportando un nuevo atractivo en el espacio museístico. Además, transmitiría un punto de vista histórico y ejemplificaría el crecimiento que la industria textil llevó en Ontinyent. Por todo esto, hemos propuesto que la Comisión trate el asunto, recopilando la información necesaria, y se pueda instar el gobierno municipal a iniciar los trámites para estudiar la recuperación e instalación de la cúpula dentro de las instalaciones del Museo del Textil. Esperamos que la petición vaya adelante, se pueda debatir de forma constructiva, y dar un nuevo impulso a este elemento patrimonial”, ha concluido M. Àngels Moreno.