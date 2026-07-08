Ens Uneix desembarca en Xàtiva de la mano del expresidente de la Junta Local Fallera Javier García Paños

Los contactos venían fraguándose desde hacía bastante tiempo. Lo que era un secreto a voces en los mentideros políticos de Xàtiva se ha oficializado este martes en la cafetería del Hotel Vernissa de la capital de la Costera, a escasos metros del edificio consistorial de la Albereda. Ens Uneix ha dado un salto de gigante en su estrategia de expandirse "como una mancha de aceite" con su aterrizaje en la cuna de los papas Borja, del Espanyoleto y de Raimon.

En el núcleo del nuevo colectivo local que hoy ha sido ungido por el alcalde de Ontinyent y secretario general del partido municipalista, Jorge Rodríguez, está Javier García Paños, una figura carismática y polifacética donde las haya a la que todo el mundo conoce en Xàtiva por su vinculación con el mundo de las Fallas, el fútbol y las entidades solidarias locales. Fue presidente de la Junta Local Fallera (JLF) durante 12 años (entre 2003 y 2015), ha sido árbitro, es vocal del Comité Valencià d’Arbitres de la FFCV y dirige la Associació Esportiva Murta, muy activa en la organización de eventos deportivos y culturales con un gran poder de convocatoria. Funcionario del Ayuntamiento de Xàtiva e histórico fallero de la comisión Espanyoleto, en 2019 ya exploró el ámbito político al concurrir a las elecciones municipales como número 3 de la candidatura de Ciudadanos (Cs) que encabezó Juan Giner. En 2021 dejó la formación naranja.

En el almuerzo de este martes en el Vernissa se han colocado dos banners donde podía leerse el nombre del nuevo proyecto: "Xàtiva Ens Uneix". Al encuentro también han asistido -además de Jorge Rodríguez- la vicepresidenta y portavoz de la formación en la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix; su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario de organización, Jordi Vila, y una veintena de personas entre partidarios que se han involucrado en la iniciativa política y vecinos que han participado a título particular para arropar a Paños o conocer más de cerca el proyecto, como el pintor Pepe Castells, Juan Carlos Crespo, Richi Medina (exconcejal del PSPV), el empresario dueño de la inmobiliaria Tonga's o Pep Gimeno 'Botifarra', amigo personal también de Jorge Rodríguez.

Paños ha sido quien ha encabezado los contactos con la formación municipalista, con la que ha estado en conversaciones desde hace tiempo. También ha sumado al proyecto a "gente conocida de Xàtiva de todos los ámbitos y edades", aunque por ahora no se ha concretado nada sobre la configuración de la lista que se presentará a las elecciones de mayo de 2027.

"La última finalidad que tiene esta iniciativa es la de ser un partido cercano a la gente, del pueblo, del día a día, para colaborar en el bienestar de la ciudadanía de Xàtiva dentro de las posibilidades que tenemos cada uno", resume García Paños. El rostro más visible de Xàtiva Ens Uneix recalca que el colectivo nace "con vocación constructiva y no destructiva" y "con total respeto a los partidos que puedan concurrir a las elecciones y respetando su visión de la política" porque "cada uno aporta desde a la ciudad". Paños recalca que en el almuerzo de hoy había "gente cercana al partido", pero también "gente de a pie. Empresarios y particulares que querían conocer de cerca las inquietudes del partido municipalista".

"La política debe ir más allá de las siglas"

En declaraciones a Levante-EMV, el líder de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, ha asegurado que es un "orgullo poder presentar una candidatura en Xàtiva o trabajar al menos en esa dirección, porque creemos que es importante empezar a romper los bloques de la derecha y de la izquierda", ha indicado. "La política debe ir más allá de las siglas, ha de acercarse mucho más a las personas", ha proseguido. En un "momento de desafección", Rodríguez ha hecho referencia a las "batallas entre la Generalitat y Ayuntamiento de Xàtiva por temas a veces más ideológicos que otra cosa". "La gente no somos blancos ni negros, somos de diversas maneras: tenemos diversas formas de entender la vida y al final lo importante realmente cuando tú estás en una ciudad es estar cerca de tus ciudadanos y tratar de atender su día a día y mejorar su vida. Como gobernante, nuestro objetivo ha de ser siempre poner a la gente a la que representas por encima de tus propias siglas", ha continuado el alcalde de Ontinyent.

La cita de hoy en Xàtiva, según ha incidido el dirigente político municipalista, ha sido un primer paso para conocer "las inquietudes y los planteamientos" del nuevo colectivo. Rodríguez recalca que Ens Uneix tiene el objetivo de seguir expandiéndose, pero matiza: "No queremos ser gigantes de pies de barro, sino ir creciendo con el modelo de la mancha de aceite, sin prisa pero sin pausa, intentando buscar a gente que pueda representar con dignidad su ciudad", ha apostillado.