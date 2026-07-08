Ontinyent llevará a la Generalitat a los tribunales por el recorte del 15% en las ayudas a los polígonos

El gobierno municipal de Ontinyent ha anunciado que va a recurrir la decisión de la Conselleria de Industria de reducir un 15% (60.000 euros) las subvenciones concedidas este año por la IVACE para las actuaciones a los polígonos industriales de la ciudad, una decisión de la cual el ejecutivo responsabiliza directamente al secretario autonómico de Industria, el ontinyentí Felipe Carrasco, al considerar que supone "un incumplimiento de los compromisos adquiridos por la propia Generalitat".

Desde el consistorio se han pronunciado así en respuesta a un comunicado del grupo municipal socialista de Ontinyent, que ha denunciado el "nuevo recorte impuesto por la Generalitat Valenciana a las ayudas concedidas por el IVACE para la mejora de los polígonos industriales de la ciudad", una decisión justificada por falta de disponibilidad presupuestaria que obligará al Ayuntamiento a "asumir con recursos propios una parte de unas inversiones que ya estaban aprobadas y que, en muchos casos, ya han sido ejecutadas".

El PSPV considera que esta decisión supone "una nueva agresión del Consell de Perez Llorca contra Ontinyent" y denuncia que "se suma a una larga lista de incumplimientos, recortes y proyectos eliminados que afectan directamente a la ciudad".

Por su parte, desde el gobierno municipal recuerdan que las ayudas fueron concedidas formalmente, las actuaciones se licitaron y ejecutar conforme a las condiciones establecidas por la propia administración autonómica, y que ahora "no es jurídicamente admisible modificar unilateralmente las cantidades comprometidas por motivos presupuestarios".

"La administración no puede conceder unas subvenciones, provocar que los ayuntamientos ejecutan las obras y, una vez cumplidas todas las obligaciones, decidir que paga menos porque no ha sido capaz de gestionar sus presupuestos. Las subvenciones concedidas generan derechos y no pueden convertirse en papel mojado por una decisión política", señalan fuentes municipales. El Ayuntamiento ya está trabajando con los servicios jurídicos municipales para presentar los recursos correspondientes, al entender que la decisión no se ajusta a derecho.

Desde el Gobierno de Ontinyent se recuerda, además, que no es la primera vez que la ciudad se ve obligada a acudir a los tribunales ante un incumplimiento de la Generalitat. El consistorio ya obtuvo una sentencia favorable del TSJCV en el conocido caso del convenio del antiguo IVVSA, después de que la Generalitat gobernada por el PP intentara anular unilateralmente unas inversiones comprometidas para el barrio de la Vila. Aquella resolución judicial dio la razón en el Ayuntamiento y obligó la administración autonómica a cumplir sus compromisos económicos.

Desde el Gobierno de Ontinyent se ha querido también remarcar que esta decisión "no afectará el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento ni la ejecución de las actuaciones realizadas en los polígonos industriales". La Generalitat había concedido inicialmente la financiación del 100% de las obras, pero finalmente solo ha abonado el 85%, lo cual obliga el consistorio a asumir provisionalmente cerca de 60.000 euros con recursos propios.

En este sentido, se ha explicado que el Ayuntamiento presupuesta siempre las subvenciones por su importe íntegro y dispone de mecanismos para afrontar esta situación, bien con cargo a la misma partida presupuestaria o bien mediante los recursos procedentes de la participación en los ingresos del Estado. "Por lo tanto, no habrá ninguna afectación en el día a día municipal ni a los servicios que recibe la ciudadanía. Otra cosa muy diferente es que consideramos absolutamente injustificable que la Generalitat dejo de pagar un dinero que había concedido formalmente, sean muchos o pocos, y por eso los reclamaremos", señalan desde el Gobierno municipal.

"Forma irresponsable de actuar"

El PSPV ha arremetido contra la decisión. "El PP vuelve a demostrar que sus compromisos con Ontinyent valen muy poco. Primero conceden unas ayudas con financiación del 100 %, los ayuntamientos licitan las obras, las ejecutan confiando en la palabra de la Generalitat y, cuando ya no hay posibilidad de dar marcha atrás, comunican que no van a pagar todo lo comprometido. Es una forma de actuar absolutamente irresponsable", ha manifestado el portavoz socialista, José Antonio Martínez.

El Ayuntamiento ha recibido una comunicación del Ivace en la que se informa de que las ayudas correspondientes a las anualidades de 2025 y 2026 sufrirán una reducción por problemas presupuestarios de la Generalitat.

El portavoz socialista pronostica que esta decisión generará "un importante agujero económico" para el consistorio, ya que las actuaciones se encuentran ejecutadas o en su fase final y no existe margen para modificar los proyectos.

"Lo que hace el Consell es una auténtica estafa a los ayuntamientos. Obligan a ejecutar inversiones bajo unas condiciones y, una vez cumplidas todas las obligaciones por parte de los municipios, cambian unilateralmente las reglas del juego porque no han sido capaces de cuadrar sus presupuestos", ha incidido.

El PSPV encuadra el recorte en lo que considera "un patrón que está perjudicando gravemente a Ontinyent desde la llegada del PP al gobierno de la Generalitat". Los socialistas mantienen que el Consell, ha reducido el compromiso inversor en distintos proyectos estratégicos para la ciudad "y ahora recorta incluso ayudas que ya habían sido concedidas y comprometidas oficialmente".

"Cada semana conocemos una nueva mala noticia para Ontinyent procedente de la Generalitat. Ya no hablamos únicamente de proyectos que desaparecen de los presupuestos; ahora incluso recortan subvenciones después de haber obligado a los ayuntamientos a ejecutar las obras. Nunca se había visto un nivel de improvisación y de falta de seriedad institucional como el que está demostrando el gobierno de Perez LLorca."

El Grupo Socialista va a presentar una moción en el próximo pleno municipal para exigir a la Generalitat "que respete íntegramente las resoluciones de concesión aprobadas, mantenga la financiación comprometida y estudie todas las acciones administrativas y jurídicas necesarias para defender los intereses económicos del Ayuntamiento de Ontinyent". También afirman que el alcalde de Ontinyent "si realmente defiende los intereses de Ontinyent, debería exigir públicamente que se mantenga el cien por cien de las ayudas comprometidas y reclamar explicaciones inmediatas. Callar en un asunto tan grave supone anteponer su relación política con el PP a los intereses de los vecinos y vecinas", apostillan.