La Pobla del Duc denuncia un recorte del 15% en las ayudas para modernizar el polígono con las obras casi ejecutadas

El Ayuntamiento de La Pobla del Duc ha calificado de "auténtica vergüenza" la comunicación recibida del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) por la que se informa de que las ayudas concedidas para la mejora del polígono industrial Oest de la localidad van a sufrir un recorte de aproximadamente el 15%

Inicialmente, las obras obtuvieron una subvención de la Generalitat que financiaba el 100% de la actuación. Sin embargo, en este 2026 ese porcentaje ha quedado reducido a poco más del 85%.

La decisión llega cuando los trabajos correspondientes a 2025 ya se han ejecutado y los de 2026 se encuentran "en fase muy avanzada", después de que el Ayuntamiento de la Pobla del Duc haya "planificado y gestionado las obras confiando en una resolución de concesión que garantizaba la financiación íntegra", según ha lamentado el consistorio.

"Una grave falta de respeto a la gestión municipal"

Desde el gobierno municipal de la localidad consideran que esta resolución "es una auténtica vergüenza y una grave falta de respeto hacia la gestión municipal". "No es admisible que, una vez los ayuntamientos han cumplido con todas sus obligaciones y ejecutado las inversiones comprometidas, la Generalitat decida modificar las reglas del juego", indican en la corporación, que exige que se respeten los compromisos adquiridos.

El mismo recorte del 15% en las ayudas para modernizar los polígonos industriales ha afectado a otros municipios. Desde el Ivace explican que la reducción de los fondos inyectados responde a la falta de disponibilidad presupuestaria para 2026 al no haberse aprobado todavía las cuentas autonómicas, pero aseguran que trabajan para ampliar la dotación económica de estas ayudas.

Como informó Levante-EMV en diciembre de 2025, el Ayuntamiento de la Pobla del Duc resultó beneficiario de una ayuda del Ivace de 234.845,18 euros, correspondiente a los años 2025-2026, para impulsar un polígono Oest "más competitivo, accesible y sostenible". Entre las actuaciones contempladas destacan la mejora y estabilización del firme y aceras, la instalación de mobiliario urbano y zonas de estancia -generando así, un entorno más agradable y funcional para los trabajadores y visitantes- la modernización del alumbrado público sustituyéndolo por una tecnología más eficiente y sostenible o la ampliación del sistema de videovigilancia con nuevas cámaras conectadas directamente con la Policía Local para mejorar la seguridad de las empresas y del personal del polígono, resaltan. También se proyectó una señalización renovada y la mejora de la imagen global del área industrial con actuaciones de ordenación urbana.

El alcalde de La Pobla del Duc, Vicent Gomar, destacó en su momento que “estas actuaciones suponen un paso adelante para consolidar un polígono industrial moderno, muy conectado y pensado para las personas y para las empresas”.