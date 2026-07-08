PP y equipo de gobierno se enzarzan en Xàtiva por las políticas de prevención de incendios

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado hoy que "un año después de exigir en el pleno la reparación inmediata de los cañones de agua contraincendios del Castell y la Cova Negra, el gobierno de Roger Cerdà sigue sin dar una solución real a un problema que afecta directamente a la seguridad de los vecinos, a la protección del patrimonio natural y al entorno forestal de la ciudad".

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha recordado que "el año pasado el gobierno municipal respondió con la habitual excusa técnica para justificar el abandono de estos sistemas de prevención, pero las excusas no apagan incendios”. “Hace un año ya advertimos de que Xàtiva tenía infraestructuras clave contra incendios abandonadas. El gobierno de Roger Cerdà se escondió detrás de una explicación técnica, pero ha pasado un año y los cañones siguen sin estar operativos como deberían. La pregunta es muy sencilla: ¿para qué ha servido entonces el sablazo fiscal que han impuesto a los vecinos?”, ha señalado Sanchis.

Desde el PP también denuncian que "el aumento de impuestos y tasas aprobado por el gobierno municipal no se ha traducido en una mejora de los servicios básicos ni en una mayor protección del término municipal". “Los vecinos pagan más IBI, más basura y más tasas, pero Xàtiva no está más limpia, no está más cuidada y tampoco está mejor protegida frente al riesgo de incendios”, ha afirmado el portavoz popular.

Sanchis ha criticado que "el modelo de gestión de Roger Cerdà es subir impuestos, endeudar al Ayuntamiento y seguir gastando en prioridades que no responden a los problemas reales de Xàtiva”. En este sentido, ha recordado que "el gobierno municipal plantea pedir alrededor de 4 millones de euros a los bancos para financiar inversiones, entre ellas cerca de 2 millones de euros para el Museo Raimon".

“No se trata de estar en contra de la cultura. Se trata de tener prioridades. Mientras Roger Cerdà quiere endeudar a Xàtiva y destinar dos millones al Museo Raimon, nuestros montes siguen desprotegidos, los cañones antiincendios siguen sin resolverse y cada verano afrontamos más calor, más sequía y más riesgo”, ha señalado.

El Partido Popular considera "especialmente grave esta situación en un contexto de olas de calor cada vez más intensas y de mayor riesgo de incendio forestal durante los meses de verano. Zonas como el Castell, la Cova Negra, Bixquert y Carraixet, reqioeren mantenimiento constante, planificación, prevención y sistemas de respuesta que funcionen”.

“Xàtiva no puede vivir de la improvisación. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para que el gobierno actúe. La prevención se hace antes, no después. Y un alcalde que presume de gestión no puede tener abandonados los sistemas de protección de nuestros montes”, ha añadido Sanchis.

Los populares recuerdan que "ya el año pasado denunciaron también la pérdida de ayudas vinculadas a la prevención de incendios, lo que demuestra, a su juicio, “una cadena de dejadez, falta de previsión y mala gestión por parte del ejecutivo local".

“El problema no es solo que los cañones no funcionen. El problema es que pierden ayudas, suben impuestos, piden préstamos y luego dicen que no hay dinero para lo importante”, ha lamentado el portavoz del PP.

Por todo ello, el Partido Popular exige al gobierno municipal que "explique públicamente en qué situación real se encuentran los cañones antiincendios del Castell y la Cova Negra, qué actuaciones se han realizado desde la denuncia del PP del año pasado, cuánto dinero se ha destinado a su reparación y cuándo estarán plenamente operativos".

“Roger Cerdà tiene que dejar de esconderse detrás de excusas técnicas. Los vecinos pagan más que nunca y merecen servicios que funcionen. Xàtiva necesita menos propaganda, menos sablazos fiscales y más prevención, más mantenimiento y más protección de nuestros montes”, ha concluido Marcos Sanchis.

Respuesta del gobierno municipal

Por su parte, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva han lamentado que, "una vez más, el Partido Popular demuestre su desconocimiento sobre la actividad del equipo de gobierno en materia de prevención de incendios forestales o, lo que sería aún más grave, que intente confundir deliberadamente a la ciudadanía ocultando todas las actuaciones que se están desarrollando para reforzar la protección de nuestro entorno natural".

"Solo durante el último año, el Ayuntamiento ha destinado más de 27.000 euros a actuaciones de prevención de incendios forestales, entre las que destaca la adquisición de nueva maquinaria especializada para la brigada municipal, financiada mayoritariamente gracias a una subvención de la Diputación de Valencia", exponen.

"Esta nueva dotación incorpora tecnología innovadora, como un robot desbrozador forestal de control remoto, que permite trabajar con mayor seguridad, eficacia y rapidez en zonas de difícil acceso, así como varias desbrozadoras y una sopladora que refuerzan la capacidad de actuación de la brigada municipal en las tareas de mantenimiento y prevención", apuntan.

Además, las mismas fuentes municipales argumentan "el Ayuntamiento ya ha iniciado la revisión y actualización del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales y de los anexos del Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestales, una actuación que cuenta con una subvención de 25.000 euros de la Diputación de Valencia y que permitirá adaptar la planificación preventiva a la realidad actual del término municipal, con especial atención a zonas sensibles como Bixquert".

"Estas actuaciones se suman a otras ya ejecutadas, como la construcción de un cortafuegos en la zona de la Cova Negra, los trabajos de limpieza perimetral de la urbanización de El Mistero o la redacción del proyecto de autoprotección de Bixquert. Igualmente, cabe recordar que para el año 2026 está prevista una nueva línea de subvenciones destinada a reforzar estas políticas, así como una inversión de 123.000 euros en prevención y emergencias", prosiguen.

"Resulta sorprendente que el Partido Popular hable de falta de planificación cuando este gobierno está ejecutando una estrategia integral basada en la prevención, la modernización de los recursos municipales y la captación de financiación supramunicipal. La prevención de los incendios forestales no consiste únicamente en un elemento concreto de una infraestructura, sino en una política permanente que combina planificación, mantenimiento, equipamientos, tecnología y coordinación entre administraciones", comentan.

Cañones de agua

"En cuanto a los cañones de agua del Castillo y la Cova Negra, sorprende que el Partido Popular pretenda convertir en bandera una infraestructura que fue impulsada durante los gobiernos de Alfonso Rus y que hoy es cuestionada incluso por uno de los mayores expertos en prevención de incendios forestales, creador de la patente Sideinfo e impulsor de este tipo de sistemas. El ingeniero forestal Ferran Dalmau ha reconocido públicamente que la instalación ejecutada en Xàtiva fue una "chapuza" y que el proyecto se materializó con graves deficiencias respecto al diseño original", apuntan desde el consistorio.

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"Además, reconoce que readaptar estas instalaciones sería más complicado que empezar de cero. Por tanto, resulta paradójico que el PP exija responsabilidades sobre una infraestructura heredada de sus gobiernos y que los propios expertos señalen como un ejemplo de una mala ejecución", concluyen.