La renovada aula de la DGT en Xàtiva acoge los primeros exámenes del permiso de conducir

La renovada aula de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Xàtiva ha acogido ya las primeras pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir, tras la renovación integral de las instalaciones impulsada por el Ayuntamiento de Xàtiva en colaboración con la Asociación de Autoescuelas de la ciudad.

La puesta en marcha de la nueva aula, tras el convenio alcanzado con la Dirección General de Tráfico, consolida un servicio de gran importancia para Xàtiva y para las comarcas vecinas, ya que permite que los aspirantes puedan seguir examinándose en la ciudad sin tener que desplazarse a otros municipios como Valencia, Alzira o Gandia.

Las nuevas instalaciones han sido adaptadas a los requisitos técnicos establecidos por la DGT e incorporan un total de 64 ordenadores con pantallas táctiles, dieciséis más que los disponibles hasta ahora, lo que permite aumentar la capacidad de las convocatorias y mejorar el desarrollo de las pruebas. El aula dispone además de conexión a la red SARA, mobiliario adaptado, climatización, servicios accesibles y todas las medidas de seguridad exigidas por el organismo estatal.

"Un servicio fundamental"

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que «con esta nueva aula consolidamos un servicio fundamental para nuestra ciudad y para el conjunto del territorio. Hemos trabajado conjuntamente con la Asociación de Autoescuelas para que Xàtiva continúe siendo sede de los exámenes teóricos de la DGT, con unas instalaciones modernas, accesibles y preparadas para las necesidades presentes y futuras».

Cerdà ha remarcado también que «el incremento hasta los 64 equipos informáticos permitirá dar una mejor respuesta a la demanda y seguir ofreciendo un servicio público de calidad que evita desplazamientos innecesarios a cientos de personas que cada año se presentan a estas pruebas».

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La adecuación del aula ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Xàtiva y la Asociación de Autoescuelas de la ciudad, que han trabajado conjuntamente para que las instalaciones cumplan todos los estándares exigidos por la DGT y garanticen la continuidad de este servicio estratégico para la ciudad.