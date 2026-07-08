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Trasladan al hospital de Ontinyent a un hombre de 39 tras un accidente de tráfico

Los bomberos excarcelaron al varón, que sufre posibles fracturas de fémur y costilla, tras chocar su vehículo contra un árbol

Imagen del lugar de Ontinyent en el que se registró el accidente de tráfico.

Imagen del lugar de Ontinyent en el que se registró el accidente de tráfico. / Google Maps

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José Luis G. Llagües

Xàtiva

Un conductor de 39 años de edad fue trasladado ayer al hospital de Ontinyent después de sufrir un accidente de tráfico. El incidente tuvo lugar en el número 59 de la Avinguda del Textil sobre las 22:50 horas de la noche. Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han confirmado que intervino una ambulancia del Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU): "El equipo médico asistió a un hombre de 39 años de edad por posible fractura de fémur y posible fractura costal. Fue trasladado al Hospital de Ontinyent".

El 112 avisó de un accidente con heridos en la rotonda con "un conductor atrapado". Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos del parque de Bomberos de Ontinyent, la Guardia Civil y la Policía Local. La persona afectada fue trasladada al hospital. Desde el Consorci de Bombers han confirmado que "actuó una dotación del parque de Ontinyent. Se trataba de un vehículo con un fuerte golpe y deformación después de chocar contra un árbol. Los bomberos excarcelaron a un hombre, que posteriormente fue atendido por medios sanitarios". También se hicieron cargo de la limpieza de la zona afectada.

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Por último, la patrulla de la Guardia Civil trasladada al lugar de los hechos se hizo cargo del atestado para averiguar las causas del suceso.

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