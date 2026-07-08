Xàtiva incorpora 33 trabajadores del Convenio Agrícola 2026 para reforzar el mantenimiento de los caminos rurales

El Ayuntamiento de Xàtiva ha incorporado hoy a un total de 33 personas a través del Convenio Agrícola 2026, un programa subvencionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que permite reforzar las actuaciones de mantenimiento de los caminos rurales del municipio al mismo tiempo que fomenta el empleo entre las personas trabajadoras del sector agrario.

Las nuevas incorporaciones están integradas por 27 peones y 6 capataces, que desarrollarán su actividad hasta el próximo 7 de septiembre. Durante este periodo se llevarán a cabo trabajos de limpieza de márgenes, desbroce de vegetación, retirada de residuos y acondicionamiento de distintos caminos del término municipal, con el objetivo de mejorar su seguridad, accesibilidad y conservación.

El programa supone una inversión de 136.150 euros financiados por el Servicio Público de Empleo Estau actividad hasta el próximo 7 de septiembre. Durante este periodo se llevarán a cabo trabajos de limpieza de márgenes, desbroce de vegetación, retirada de residuos y acondicionamiento de distintos caminos del término municipal, con el objetivo de mejoratal (SEPE) para sufragar los costes salariales del personal contratado, mientras que el Ayuntamiento de Xàtiva aporta 3.310,23 euros correspondientes a las indemnizaciones por finalización de los contratos, así como los materiales y recursos necesarios para el desarrollo de las actuaciones.

El alcalde, Roger Cerdà, ha destacado que «este programa tiene una doble vertiente muy positiva, ya que, por un lado, ofrece una oportunidad laboral a personas trabajadoras del sector agrario y, por otro, permite seguir mejorando la red de caminos rurales de nuestro término municipal, fundamental tanto para la actividad agrícola como para la seguridad y el mantenimiento de los espacios naturales».

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Cerdà ha remarcado también que «el Ayuntamiento continúa apostando por aprovechar todas las líneas de financiación disponibles para generar empleo y, al mismo tiempo, ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía mediante actuaciones que repercuten directamente en la conservación de nuestro entorno rural».