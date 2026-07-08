Xàtiva le quita un día a las vacaciones de Navidad para dárselo a las Fallas: así queda el calendario escolar del próximo curso

La última reunión del Consell Escolar Municipal de Xàtiva ha terminado de configurar el calendario del próximo curso 2026/2027. El órgano participativo que aglutina a los máximos representantes de la comunidad educativa y del ayuntamiento acordó este jueves declarar como días no lectivos el lunes 7 de diciembre de 2026 (por el puente de la Constitución y la Purísima) y el miércoles 17 y jueves 18 de marzo de 2027 (por las Fallas).

Además, en el encuentro también se aprobó un cambio de fechas relevante: el lunes 22 de diciembre de 2026 pasará a ser lectivo y, en cambio, el martes 16 de marzo de 2027 será considerado como jornada no lectiva. La modificación allana el camino para la celebración de una "supersemana fallera", que comenzará el martes y terminará el viernes con la "cremà".

Según ha destacado el consistorio de Xàtiva, la decisión ha sido consensuada con la comunidad educativa.

Esta vez, la Conselleria de Educación ha apremiado a los ayuntamientos para que decidan antes del 20 de julio los cambios que quieren introducir en el calendario oficial después de las polémicas, los problemas y las modificaciones a contrarreloj que se vivieron poco antes de las Fallas de 2026 ante el aluvión de peticiones a la Generalitat de muchos municipios para que se declarara no lectivo el 16 de marzo.

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Según ha advertido la administración autonómica, este año no va a haber ampliaciones de plazo ni excepciones como sí ocurrió en cursos anteriores. La medida afecta tanto a los tres días no lectivos ordinarios de los que disponen los ayuntamientos como a las jornadas extraordinarias adicionales que puedan solicitar.