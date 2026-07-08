El XVIII Ontijazz fusionará el jazz con el heavy metal, el rock y el soul en la renovada Plaça de la Concepció

Ontinyent ha presentado este miércoles la XVIII edición del Festival Ontijazz, una cita clásica dentro de la programación cultural estival de la ciudad que este año convertirá la renovada Plaza de la Concepción en escenario del mejor jazz en directo.

El festival, organizado por la academia Ad libitum con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent, contará los días 23 y 30 de julio con dos conciertos que explorarán la fusión del jazz con estilos como el heavy metal, el rock o el soul, combinando música y gastronomía gracias a la participación de cinco establecimientos hosteleros de la plaza.

El regidor de Cultura, Àlex Borrell, ha destacado que "la renovada Plaza de la Concepción es un magnífico escenario para albergar estos conciertos" y ha agradecido la implicación de Ad libitum, de los patrocinadores y especialmente de los establecimientos hosteleros "que hacen posible combinar la música con la gastronomía ontinyentina". El regidor ha recordado igualmente que el *Ontijazz "complementa un mes de julio cargado de actividad cultural para todas las edades, con una programación muy variada que refuerza la oferta de ocio y cultura de la ciudad", a la vez que ha expresado el deseo que la respuesta del público vuelvo a ser "tan extraordinaria como en las últimas ediciones".

Según ha detallado, Lluís Muñoz (Ad Libitum), el primer concierto tendrá lugar el jueves 23 de julio a las 22:30 horas con la actuación de "Kind of Metal", una original propuesta llegada desde Barcelona liderada por el batería Anton Lark. Se trata de una formación que nace de la trayectoria de su director en el mundo del heavy metal y que plantea una innovadora fusión entre este género y el jazz. Muñoz destacaba que "será un encuentro entre el jazz y el heavy metal, una propuesta muy diferente que seguro sorprenderá al público". El responsable de Ad libitum ha agradecido especialmente la colaboración del trompetista ontinyentí Àlex López, "por haber hecho posible que esta banda pueda actuar en nuestra ciudad", poniendo en valor el talento de los músicos locales y su proyección dentro del panorama jazzístico.

El segundo concierto llegará el jueves 30 de julio con la actuación de "Gerard Verger Quartet", una formación integrada por algunos de los músicos más reconocidos de la escena valenciana. Junto al saxofonista y director Gerard Verger participarán el guitarrista David Garsizki, el batería Edu Olmedo y el contrabajista Rubén Martí. El repertorio ofrecerá un recorrido por los grandes estándares del jazz reinterpretados desde otros lenguajes musicales como el latin jazz, la bossa nova, el pop o el rock. Muñoz resaltaba que el cartel de este año reúne a "músicos de primer nivel de la Comunitat Valenciana y de Cataluña" y ha agradecido "el esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Ontinyent, los establecimientos hostaleros, patrocinadores y colaboradores para continuar haciendo posible un festival que mantiene un elevado nivel artístico desprendido de dieciocho ediciones".

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Participación hostelera

Finalmente, en representación de los establecimientos colaboradores, Luis Martínez recordaba que el Ontijazz continúa celebrándose como un homenaje en su padre, uno de los impulsores del festival, y expresaba su agradecimiento "a Ad libitum, al Ayuntamiento y a todos los colaboradores para que un año más sea posible este acontecimiento". En cuanto a la oferta gastronómica, explicaba que los establecimientos Roma, Wait, Azulejo, Orishas y Maybe volverán a habilitar sus terrazas con disposiciones especiales para disfrutar de los conciertos en primera línea, ofreciendo cada uno de ellos un menú propio. En este sentido, animaba la ciudadanía a efectuar las reservas con antelación en los locales participantes, recordando que "durante estas noches prácticamente se duplica la capacidad de las terrazas y se crea un ambiente muy especial que combina música en directo, gastronomía y convivencia en el centro de la ciudad".