Aemet sitúa a Xàtiva y Ontinyent a la cabeza de las altas temperaturas en Europa: "Lo que vivimos este año es extraordinario"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) situó este miércoles el récord de temperaturas de Europa en los observatorios de Xàtiva y Ontinyent, donde se alcanzaron máximas de 43,9 ºC y los 43,7 ºC en plena ola de calor.

Aunque, al situarse en la zona más cálida de la Comuntitat Valenciana, podría parecer normal que se rocen los 44 grados a principios de juli en la capital de la Costerao, Aemet rebate esta tesis. "Xàtiva es una localidad muy cálida, pero lo que estamos viviendo este año es extraordinario. Según la previsión, mañana podrían superarse de nuevo los 43 °C. Sería la primera vez que ocurre durante tres días consecutivos e igualaría a 2003 como el año con tres días de más de 43 grados", indican desde la agencia estatal meteorológica.

En más de la mitad de los últimos 35 años, de hecho, no se ha superado el citado umbral de los 43 ºC en Xàtiva. Además, que se registren temperaturas por encima de este límite dos veces en un mismo año solo había pasado en 1994, 2001, 2010, 2015, 2022, 2023 y, en tres ocasiones, en 2003.

Acotando aún más la búsqueda, solo ha habido un año en el que el umbral de los 43 ºC se rebasó durante dos días consecutivos: fue el 26 de agosto de 2010 (43,3) y el 27 de agosto de 2010 (43,8).

Este miércoles, además, se han repetido las mínimas anormalmente altas en muchos municipios de interior. En Xàtiva, los termómetros no han bajado de 22.3 ºC. Según la red de observatorios de Avamet, en Agullent la mínima ha sido de 26 grados y en Enguera, de 26.