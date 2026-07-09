El Ayuntamiento de Ontinyent denuncia "el señalamiento, los insultos y las presiones" a los trabajadores de la recogida puerta a puerta

La difusión de un vídeo en las redes sociales en el que se muestra a un grupo de operarios del servicio de la recogida de basura puerta a puerta de Ontinyent vaciando el contenido de un camión que transportaba residuos en forma de envases en una explanada de la localidad por la noche ha generado todo tipo de reacciones.

La viralización de las imágenes ha obligado al área de Sostenibilidad a emitir un comunicado para contextualizar su contenido y aclarar lo sucedido. Según explican desde el consistorio de Ontinyent, los trabajadores y trabajadoras de la contrata de la basura que aparecen en el vídeo se encontraban resolviendo una incidencia mecánica registrada en uno de los camiones. "Ante esta avería, fue necesario vaciar el contenido del vehículo y redistribuir los residuos de envases entre otros camiones para poder continuar prestando el servicio con normalidad", recalcan las mismas fuentes.

El ayuntamiento ontinyentí subraya que este tipo de incidencias son habituales y "pueden ocurrir en cualquier servicio". "Lo que no es aceptable es que se utilicen para señalar y fiscalizar a unas personas que simplemente están haciendo su trabajo", lamentan desde el departamento de Sostenibilidad.

"Merecen poder trabajar con tranquilidad y dignidad"

El comunicado continúa denunciando que los trabajadores y trabajadoras del servicio de recogida de residuos "sufren demasiado a menudo grabaciones, insultos, presiones y una vigilancia constante por parte de algunas personas contrarias al sistema de recogida puerta a puerta", una situación que el consistorio considera "injusta": "No tendría que normalizarse", inciden.

A través de este mensaje publicado en sus canales oficiales, el área de Sostenibilidad ha querido hacer un llamamiento al "respeto" hacia los operarios. "Se puede estar a favor o en contra de un modelo de gestión, pero las discrepancias políticas o de gestión nunca tienen que recaer sobre quién trabaja cada día para mantener nuestro pueblo limpio", prosiguen las mismas fuentes. El consistorio pide "respeto, educación y consideración hacia todas las personas que presten este servicio público", puesto que -según apostillan- "merecen poder trabajar con tranquilidad y dignidad".