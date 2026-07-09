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Fallas 2027

El censo fallero ya supera las 4.500 personas en Xàtiva

El número de inscritos en las 19 comisiones de la ciudad se ha incrementado un 5% en el último año, con 242 nuevos falleros y falleras

Baixada de Sant Josep, acto singular de las Fallas de Xàtiva, el pasado 19 de marzo.

Baixada de Sant Josep, acto singular de las Fallas de Xàtiva, el pasado 19 de marzo. / Perales Iborra

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Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

La fiesta fallera no parece conocer límites en Xàtiva. La última actualización del censo fallero setabense aireada por la Junta Local Fallera (JLF) este miércoles revela que, a fecha de julio de 2026, un total de 4.518 personas figuran inscritas en alguna de las 19 comisiones de la ciudad.

En solo un año, el registro de falleros y falleras se ha incrementado en 242 individuos en la capital de la Costera. En los últimos años, los jóvenes han dado un impulso a la fiesta con un aluvión de nuevos ingresos en las fallas. En 2025 por estas mismas fechas, se contabilizaban 4.276 falleros y falleros en Xàtiva, un 5,65 % menos que ahora.

Desde la Junta Local Fallera ponen en valor estos datos, que ponen a las comisiones de la localidad "al frente" como "el colectivo más numeroso de Xàtiva".

La segunda ciudad en plantar fallas

La capital de la Costera, no en vano, está considerada históricamente como la segunda ciudad valenciana que plantó fallas por primera vez, después de València capital. La tradición en Xàtiva se remonta a mediados del siglo XIX, de la mano del impresor Blai Bellver.

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Han pasado 160 años desde aquel primigenio monumento instalado en la plaza de la Trinitat y la fiesta fallera continúa inflando músculo, con un elevado nivel de participación. La evolución del censo fallero durante la última década es una muestra clara de la vitalidad y fortaleza de las Fallas de Xàtiva. En 2015, el censo fallero total de Xàtiva estaba conformado por 2.420 falleros y falleras. Diez años más tarde, la cifra prácticamente se ha duplicado.

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