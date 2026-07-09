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Cinco medios aéreos trabajan para extinguir un incendio de vegetación localizado en Llutxent

Los bomberos voluntarios de Navarrés actuaron ayer en un incendio de vegetación en una zona rural sin registrar daños personales

Cinco medios aéreos trabajan para extinguir un incendio de vegetación localizado en Llutxent

Cinco medios aéreos trabajan para extinguir un incendio de vegetación localizado en Llutxent / Consorci de Bombers

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José Luis G. Llagües

Llutxent

Al mediodía de hoy se ha declarado un incendio de vegetación en Ontinyent. Así, desde el Consorci de Residus han confirmado que los primeros focos se han identificado a las 12:41 horas: "A pesar de que ha presentando durante unas horas una mejor evolución, durante las horas centrales del día el incendio se ha intensificado, obligando a una ampliación de todo el dispositivo".

Las fuentes oficiales consultadas confirman que "en total, trabajan tres dotaciones de bomberos, cuatro brigadas forestales, un coordinador forestal y una jefa de sector del Consorci, cinco medios aéreos y siete unidades de bomberos forestales de la Generalitat".

Riesgo "extremo" de incendios

Cabe recordar que para la jornada de hoy el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales de la Generalitat Valenciana se ha situado en Nivel 3 (Extremo) en todo el territorio de la Comunitat Valenciana debido a una intensa ola de calor, con temperaturas que alcanzan los 39-40 grados en zonas del interior y del litoral.

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Actuación en Navarrés

Por otra parte, bomberos voluntarios de Navarrés actuaron ayer en un incendio de vegetación en una zona rural de este municipio, que afectó la parte exterior de una caseta de herramientas. No se registraron daños personales.

Bomberos voluntarios de Navarrés actuaron ayer en un incendio de vegetación en una zona rural de este municipio.

Bomberos voluntarios de Navarrés actuaron ayer en un incendio de vegetación en una zona rural de este municipio. / Consorci de Bombers

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