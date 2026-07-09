Compromís y Ens Uneix se enzarzan en Ontinyent por las ayudas a los polígonos industriales

El grupo municipal Compromís por Ontinyent ha denunciado el recorte de cerca 60.000 euros de la subvención concedida por la Generalitat Valenciana del PP y Vox para la mejora de los polígonos industriales de Ontinyent, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). El portavoz Nico Calabuig ha lamentado "este grave incumplimiento del gobierno de Pérez Llorca en unas inversiones fundamentales, que se iniciaron con Compromís al frente de la Consellería de Economía hace dos legislaturas, y que han permitido modernizar y transformar los polígonos de Ontinyent a lo largo de los años".

Calabuig también ha pedido a Ens Uneix que explique "en qué punto queda su pacto con el PP y Vox en la Diputación, puesto que el partido de Jorge Rodríguez vinculaba este acuerdo a la garantía de no sufrir recortes de la Generalitat".

En palabras de Nico Calabuig: "Las ayudas en los polígonos industriales son fundamentales para la mejora, modernización, revitalización y adaptación a las necesidades presentes y futuras de la industria local. Estas ayudas, iniciadas por Compromís al frente de la Consellería de Economía con Rafa Climent hace dos legislaturas, han tenido un impacto muy positivo en Ontinyent y otros muchos municipios, ayudando al crecimiento y reforzamiento del tejido productivo empresarial. Ahora, el gobierno de Pérez Llorca ha decidido disminuir las subvenciones ya concedidas, cuando las obras ya están ejecutadas o en proceso de ejecución. Esto es intolerable, puesto que supone un recorte de 60.000 euros para Ontinyent, y un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por la Generalitat”.

A su vez, ha remarcado que "una vez más, asistimos a la nefasta gestión del Partido Popular en la Generalitat, con el apoyo de Vox. Mientras perdonan millones de euros en impuestos a las grandes fortunas, se excusan en problemas presupuestarios para no pagar completamente las inversiones que se han comprometido a hacer. Y las consecuencias de esas políticas las sufre la gente, los ayuntamientos y las empresas locales. Los incumplimientos de la Generalitat y el anuncio de acciones judiciales por parte del gobierno de Ens Uneix demuestran un fracaso político del partido de Jorge Rodríguez, y desmienten las supuestas bondades que quisieron vender para justificar su pacto con PP y Vox a la Diputación de València”.

“A primeros de la legislatura se justificó el acuerdo a la Diputación como una garantía para que Ontinyent tampoco sufriera ningún incumplimiento o recorte de la Generalitat, puesto que gracias a la influencia política de Nos Une llegarían todas las inversiones necesarias en Ontinyent por parte del gobierno de Mazón, y posteriormente de Pérez Llorca. Pero la realidad está demostrando que esto no es cierto, tanto en este caso, con las ayudas en los polígonos industriales, como en los recortes e incumplimientos constantes en los diferentes servicios públicos, que también afectan en nuestra ciudad”, ha señalado Calabuig.

Nico Calabuig ha concluido subrayando que “si se agota la vía política, consideramos lógico, e incluso necesario, ir a los tribunales. Pero es evidente que esto choca con el relato que ha hecho Ens Uneix estos años, y que tendría que tener consecuencias políticas. Desde Compromís por Ontinyent continuaremos exigiendo en la Generalitat el cumplimiento de sus compromisos e inversiones, y pediremos en el gobierno municipal coherencia y claridad, puesto que las consecuencias de los recortes las sufre la ciudadanía”.

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Respuesta de Ens Uneix

Desde el equipo de gobierno de Ens Uneix han contestado las críticas de Compromís. Así han lamentado "una vez más, la doble moral de Compromís. Quien no ha apoyado más de 15 millones de euros de inversiones para Ontinyent en la Diputación ahora pretende dar lecciones por un recorte de cerca de 60.000 euros que el Gobierno de Ontinyent ya ha reclamado en la Generalitat". "El Gobierno de Ontinyent no deja perder ni un euro. Por ello, reclamaremos estos 60.000 euros igual que en su día defendimos la recuperación de los más de 3 millones de euros que hoy permitan hacer realidad las viviendas públicas de la Vila. Ellos, antes de dar lecciones, tendrían que explicar por qué votaron en contra de actuaciones tan importantes como la nueva Residencia de la Beneficencia o el Centro Integral para Personas con Autismo. Nosotros actuamos siempre igual: defendemos los intereses de Ontinyent ante cualquier administración y luchamos porque no se pierda ni un solo euro para nuestra ciudad", concluyen.