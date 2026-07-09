Confirmado por el BOE: Xàtiva recupera las competencias en violencia sobre la mujer y consigue el quinto juzgado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, por el que se crea el quinto juzgado de Xàtiva y se recuperan las competencias en materia de violencia sobre la mujer para el partido judicial de Xàtiva, una decisión que pone fin a varuis años de reivindicaciones institucionales y supone un importante refuerzo de la Administración de Justicia en la ciudad.

La norma establece que la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira limitará su jurisdicción a los partidos judiciales de Alzira y Carlet, de forma que la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva volverá a asumir, con carácter exclusivo pero no excluyente, los asuntos de violencia de género y violencia sexual cuando la víctima sea una mujer. Para hacer posible esta recuperación de competencias, el Gobierno crea además una nueva plaza judicial (la quinta) de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva.

El Ayuntamiento de Xàtiva ha defendido que la resolución llega después de haber "trabajado intensamente durante los últimos años para hacer realidad esta reivindicación, manteniendo una interlocución constante con el Ministerio de Justicia y con el resto de administraciones implicadas". "Esta demanda ha sido compartida por el conjunto de las instituciones, los operadores jurídicos y la sociedad civil del partido judicial, que siempre han defendido la necesidad de que las víctimas pudieran ser atendidas en su entorno más cercano", recalcan fuentes municipales.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha celebrado la publicación del real decreto y ha señalado que «hoy es un día importante, muy importante para Xàtiva y para todo nuestro partido judicial, ya que, tras años de reivindicaciones institucionales, el BOE confirma de forma definitiva que recuperamos las competencias en materia de violencia sobre la mujer y que esta atención volverá a prestarse en nuestro municipio».

Asimismo, el primer edil ha destacado que «esta decisión también hace posible la creación del quinto juzgado, una reivindicación histórica que viene a reforzar la Administración de Justicia para ofrecer un servicio más cercano, más ágil y más humano a los más de 90.000 vecinos y vecinas de nuestro partido judicial».

"Las víctimas no se tendrán que desplazar fuera"

El alcalde ha añadido que esta es" una gran noticia para las víctimas de violencia de género, que ya no tendrán que desplazarse fuera de Xàtiva para ser atendidas, y también supone un reconocimiento al peso administrativo y judicial de nuestra ciudad".

Por último, Roger Cerdà ha querido mostrar su gratitud al Ministerio de Justicia por atender la reivindicación unánime de la Costera: «quiero agradecer al Ministerio de Justicia haber escuchado esta reivindicación compartida por las instituciones y por la sociedad de Xàtiva. Hoy gana Xàtiva, pero sobre todo ganan la protección de las víctimas y una justicia más cercana y más eficaz».