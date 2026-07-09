La DGT cierra la puerta a que Ontinyent sea sede de los exámenes de conducir por razones de "eficiencia"

A finales de abril, el pleno municipal del Ayuntamiento de Ontinyent aprobó por unanimidad una moción del PP que instaba a la Dirección General de Tráfico (DGT) a designar a la ciudad como sede examinadora del carné de conducir, para evitar los desplazamientos de los aspirantes de la Vall d'Albaida hasta Xàtiva para pasar la prueba.

La respuesta que la DGT ha remitido al consistorio ha sido la esperada. Según ha aireado el Partido Popular de Ontinyent, el organismo autónomo adscrito al Ministerio del Interior ha descartado de manera tajante la reclamación municipal. La contestación señala que la apertura de un nuevo centro de exámenes "no parece justificada", puesto que ya existen otras sedes cercanas. En ese sentido, el criterio de la DGT pasa por "concentrar" los recursos disponibles para "mantener la eficiencia del servicio". A su vez, la entidad responsable de diseñar, ejecutar y supervisar las políticas de seguridad vial no aprecia un volumen de demanda suficiente en Ontinyent (con sus 37.000 habitantes) para justificar la creación del nuevo espacio y considera que los desplazamientos hasta Xàtiva "no suponen un problema significativo".

El grupo popular ha lamentado el rechazo a una iniciativa que, según defienden, nació con el objetivo de acercar un servicio esencial a la ciudadanía y contribuir a aliviar el "grave colapso" que sufren actualmente los exámenes de conducir en la Comunitat Valenciana. A juicio del portavoz popular, Rafa Soriano, la contestación de la Dirección General de Tráfico "demuestra que el Gobierno de España sigue sin comprender la realidad que viven miles de jóvenes valencianos".

"Mientras la DGT habla de eficiencia, la realidad es que miles de jóvenes siguen esperando durante meses para poder examinarse. El problema no es que Ontinyent esté a 25 kilómetros de Xàtiva; el problema es que el sistema está colapsado y las listas de espera siguen siendo inasumibles", apunta Soriano, que recuerda que, cuando el Partido Popular presentó su propuesta, ya denunció el colapso existente en la Comunitat Valenciana, con alrededor de 45.000 aspirantes pendientes de realizar los exámenes teóricos y prácticos, una situación que, "lejos de mejorar, continúa perjudicando el acceso de miles de jóvenes al mercado laboral y comprometiendo la viabilidad de numerosas autoescuelas". Una realidad que esta semana también ha denunciado el diputado autonómico del PP José Forés, portavoz de Movilidad en Les Corts, quien ha reclamado un refuerzo urgente de examinadores y una distribución más justa de los recursos destinados a la Comunitat Valenciana.

El portavoz popular a nivel local considera que la respuesta de la DGT parte de un planteamiento equivocado. "No pedíamos un privilegio para Ontinyent. Pedíamos una solución para ayudar a descongestionar un sistema que está completamente saturado. Si el problema son los examinadores, lo lógico es reforzar la plantilla y aprovechar ciudades como Ontinyent, que reúne todas las condiciones para prestar este servicio."

El Grupo Popular recuerda que la moción aprobada por el pleno defendía precisamente reforzar el número de examinadores en la Comunitat Valenciana, implantar un punto examinador en Ontinyent y ofrecer toda la colaboración municipal necesaria para hacerlo posible, al considerar que la ciudad reúne condiciones objetivas para ello: es la capital de la Vall d'Albaida, concentra más de 24.500 conductores, supera los 30.000 vehículos y presta servicios a toda la comarca.

El PP no se da por vencido

Ante esta respuesta, el PP ha pedido ahora al equipo de gobierno que no dé por zanjada esta reivindicación. "Si Ontinyent ha sabido ser ambiciosa para conseguir una Escuela Oficial de Idiomas propia, para ampliar el campus universitario o para impulsar la llegada de nuevos grados como Veterinaria, también debe serlo para conseguir que nuestra ciudad pueda examinar de los permisos de conducción."

En este sentido, Soriano pide al alcalde, Jorge Rodríguez, que "mantenga reuniones con los responsables de la Dirección General de Tráfico" y del Ministerio del Interior para defender personalmente esta reivindicación.

Asimismo, el portavoz popular ha instado al Grupo Socialista a "implicarse activamente". "Esta competencia corresponde al Gobierno de España. El PSOE de Ontinyent tiene la oportunidad de demostrar que antepone los intereses de la ciudad a los intereses de partido. Esperamos que trasladen esta petición a sus compañeros en Madrid y que personas con capacidad de influencia, como la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, trabajen para que Ontinyent pueda conseguir un servicio que beneficiaría especialmente a nuestros jóvenes y a toda la comarca."

Soriano concluye asegurando que el Partido Popular de Ontinyent "no va a conformarse con un simple no administrativo". "Seguiremos insistiendo porque creemos que Ontinyent reúne méritos suficientes para convertirse en ciudad examinadora. No es una reivindicación partidista; es una cuestión de igualdad de oportunidades, de mejorar un servicio público y de ofrecer más posibilidades a nuestros jóvenes. No vamos a dejar de defender aquello que consideramos justo para Ontinyent."

Nuevas instalaciones en Xàtiva

Precisamente este miércoles se dio a conocer la noticia de que la renovada aula de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Xàtiva ha acogido ya las primeras pruebas teóricas para la obtención del permiso de conducir, tras la remodelación integral de las instalaciones impulsada por el Ayuntamiento de Xàtiva en colaboración con la Asociación de Autoescuelas de la ciudad.

La puesta en marcha de esta nueva aula, tras el convenio alcanzado con la Dirección General de Tráfico, consolida un servicio de gran importancia para Xàtiva y para las comarcas vecinas, ya que permite que los aspirantes puedan seguir examinándose en la ciudad sin tener que desplazarse a otros municipios como Valencia, Alzira o Gandia.

Las nuevas instalaciones han sido adaptadas a los requisitos técnicos establecidos por la DGT e incorporan un total de 64 ordenadores con pantallas táctiles, dieciséis más que los disponibles hasta ahora, lo que permite aumentar la capacidad de las convocatorias y mejorar el desarrollo de las pruebas. El aula dispone además de conexión a la red SARA, mobiliario adaptado, climatización, servicios accesibles y todas las medidas de seguridad exigidas por el organismo estatal.