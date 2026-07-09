La "food truck" de la terraza de Sant Josep en Xàtiva se muda a Cotes

Los vecinos y visitantes que durante los últimos tres años han pasado por las inmediaciones de la ermita de Sant Josep en Xàtiva se han podido topar con una "food truck" con el lema "Au cacau", que estaba aparcada en el local de restauración que hay a las faldas del Castell. Sin embargo, el "bar móvil" ya no se encuentra en la zona, ya que ha sido trasladado hasta Cotes. La empresa que gestiona la Terrasa de Sant Josep ha ganado el concurso público convocado por el Ayuntamiento de Cotes para gestionar el bar del polideportivo del pueblo y el "food truck" ha sido trasladado hasta allí. Fuentes del local de restauración explicaron que el nuevo bar de Cotes estará operativo de forma inminente y explicaron que compartirá nombre con el "food truck".

A su vez, confirmaron que la decisión de trasladar el espacio móvil se adoptó antes de la llegada del último requerimiento enviado por el Ayuntamiento de Xàtiva sobre los usos de los espacios cercanos a la ermita de Sant Josep. Entre los cambios adoptados se fija la máxima ocupación de la vía pública que podría autorizarse en la terraza de Sant Josep, señalando como "no compatible" la instalación de veladores o pérgolas. "Tampoco se permitirían actividades accesorias con música, ni el estacionamiento de vehículos tipo food-truck", apuntó el técnico firmante. Así, la "food truck" tendría que haber sido trasladada de todas formas. Ya no se encuentra en Xàtiva, sino en Cotes. Y los responsables de la terrassa de Sant Josep han publicado en redes sociales un vídeo en el que se escenifica el traslado: "Hay proyectos que crecen y emprenden un nuevo camino. Después de tantos momentos compartidos en Terrassa Sant Josep, Aucacau ya está en Cotes, donde empieza una nueva aventura llena de ilusión".