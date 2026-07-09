Graban a un ladrón tras entrar en una vivienda del diseminado de Ontinyent

No es la primera vez que registra un robo de estas características en una localidad de la Vall d'Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés. Agentes de la Policía Local de Ontinyent respondieron ayer a un aviso por un intento de robo en una vivienda emplazada en el diseminado, concretamente en el Camí de la Garrofera.

El incidente ocurrió pasadas las dos de la mañana, cuando el dueño de la vivienda asaltada confirmó gracias a la alarma y las cámaras de vigilancia que había un individuo dentro de su propiedad. Varias patrullas de la Policía Local de la capital de la Vall d'Albaida se dirigieron entonces al lugar para responder al aviso. Al llegar, se entrevistaron con el dueño de la casa e iniciaron una búsqueda dentro de la vivienda. Vieron signos de que los presuntos ladrones habían abandonado la vivienda tras ver que acudían los vehículos policiales, seguramente avisados por las luces y sonidos de alarma. Los "cacos" saltaron una de las vallas de la propiedad y los agentes movilizados realizaron una búsqueda por las inmediaciones para intentar dar con ellos, sin resultados.

Hasta el lugar de los hechos también se acercó una dotación de la Guardia Civil, que se hizo cargo de una inspección ocular y las correspondientes diligencias.

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Este tipo de incidentes se suelen registrar de forma periódica en municipios con grandes diseminados como Ontinyent. Por ejemplo, en enero de 2025 el Ayuntamiento pidió de forma oficial más efectivos a la Delegación de Gobierno después de haber sufrido dos oleadas de robos de estas características.