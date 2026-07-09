Herido un motorista de 43 años tras sufrir un accidente junto al hospital de Xàtiva

Un hombre de 43 años de edad ha tenido que ser hospitalizado este jueves por la mañana tras sufrir un accidente cuando circulaba con su moto por la carretera CV-41, en las inmediaciones del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. En el siniestro, que se ha producido poco antes de la 9.30 horas, se ha visto implicado también un turismo.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el hombre accidentado ha sido asistido in situ por un equipo médico desplazado hasta el lugar de los hechos a bordo de una ambulancia SAMU.

Tras una primera exploración sobre el terreno, se ha comprobado que el motorista presentaba una fractura de tobillo, por lo que finalmente ha sido trasladado al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva -ubicado a pocos metros de distancia- en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado.

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Regulación del tráfico

El accidente, que no ha dejado más heridos, ha obligado a intervenir a una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y a otra de la Policía Local de Xàtiva para regular el tránsito y cortar parcialmente el carril derecho de la carretera CV-41 Xàtiva-Alzira en el que se ha producido la colisión, en pleno desvío hacia el hospital desde Manuel. Se han producido ligeras retenciones.