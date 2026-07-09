La Mancomunidad de la Canal compensará a los vecinos en el recibo de 2027 por el retraso de la recogida "puerta a puerta"

La Mancomunidad de la Canal de Navarrés ha encargado un estudio para la modificación de la ordenanza fiscal de la recogida de la basura con el objetivo de que, en el próximo ejercicio, los vecinos puedan ver reflejada una reducción en el coste del servicio, después de que la implantación del nuevo sistema "puerta a puerta" haya tenido que aplazarse temporalmente. De este modo, se pretende compensar, en la medida de lo posible, el periodo durante el cual se ha abonado la tasa sin que el nuevo sistema haya podido entrar en funcionamiento.

La decisión se ha aprobado por unanimidad en una reunión en la que han participado los ayuntamientos adheridos al servicio. En dicho encuentro también se acordó por mayoría suspender temporalmente la puesta en marcha del modelo. Una determinación que, como avanzó Levante-EMV el pasado sábado, ha venido motivada por "un contratiempo importante": las áreas de aportación previstas dentro del nuevo sistema todavía no se encuentran finalizadas ni completamente operativas. "Consideramos que un servicio de estas características debe comenzar ofreciendo todas las garantías de funcionamiento, por lo que se ha entendido que lo más responsable es esperar a que toda la infraestructura esté finalizada al 100 %", ha precisado la mancomunidad a través de un comunicado.

"Este es un proyecto a 10 años, con una cantidad de inversiones muy elevada, y que debe ser financiado por los usuarios, es normal tener una percepción de que, aunque el servicio no se está prestando, se han pagado las tasas correspondientes al ejercicio 2026 que es el ejercicio de implantación del servicio, pero el gasto realizado es el resultado de un reparto del coste a lo largo de la vida del contrato y no ejercicio por ejercicio", han querido aclarar desde la entidad supramunicipal, después de las recientes críticas del PSPV de Anna.

El servicio se retrasa "unas semanas" para que este completo

"Somos conscientes de que este aplazamiento puede generar dudas e incertidumbre, especialmente después del esfuerzo de información y adaptación que todos estamos realizando. Precisamente por ello, hemos considerado que es preferible retrasar unas semanas la implantación antes que iniciar un servicio de forma incompleta", incide la mancomunidad, que recalca que esta institución "trabaja de forma coordinada con todos los ayuntamientos que la integran para prestar el mejor servicio posible a todos nuestros vecinos". "Conocemos de primera mano las inquietudes que este cambio está generando y seguimos trabajando para resolverlas, mejorar el sistema y ofrecer toda la información necesaria durante este proceso", prosigue el comunicado.

"La Mancomunidad de Municipios de La Canal de Navarrés adopta sus acuerdos de forma colegiada, mediante los órganos de gobierno en los que están representados todos los municipios. Las decisiones que se comunican responden a los acuerdos alcanzados por la mayoría de sus integrantes y, como ocurre en cualquier administración pública, deben ser ejecutadas y respetadas por la Presidencia y por el conjunto de la institución", continúan las mismas fuentes, que agradecen "la comprensión y la colaboración de todos los vecinos". "Seguiremos informando puntualmente de los avances y comunicaremos la nueva fecha de inicio del servicio tan pronto como las áreas de aportación estén completamente finalizadas y el sistema pueda ponerse en marcha con todas las garantías", apostilla la mancomunidad.