Ontinyent da luz verde a la ampliación de dos colegios concertados y a tres nuevas viviendas en Poble Nou
Las actuaciones, autorizadas por la Comisión Municipal de Patrimonio, inciden en la regeneración urbana del casco antiguo
La Comisión Municipal de Patrimonio del Ayuntamiento de Ontinyent ha dado esta semana el visto bueno a varias actuaciones, entre las que destacan las obras de reforma y ampliación de dos centros educativos concertados de Ontinyent, el Colegio Santa Maria y el Colegio La Concepción de los Padres Franciscanos, así como la rehabilitación de un inmueble en la calle Delme para la creación de tres nuevas viviendas al barrio del Poble Nou.
Las actuaciones en los dos centros educativos contaron con el apoyo unánime de todos los integrantes de la comisión y permitirán continuar mejorando las instalaciones destinadas a la actividad docente, adecuándolas a las necesidades actuales y contribuyendo a ofrecer unos espacios educativos más modernos y funcionales. El regidor de Patrimonio, Óscar Borrell, destaca que "estas intervenciones demuestran que Ontinyent continúa avanzando tanto en la mejora de sus equipaciones educativas como en la regeneración de su patrimonio urbano. Cada licencia de obra mayor que tramitamos supone nuevas oportunidades de inversión, ocupación y dinamización económica para la ciudad", apunta.
En cuanto a la rehabilitación del edificio de la calle Delme, la comisión aprobó la concesión de la licencia para remodelar el inmueble y habilitar tres nuevas viviendas, una actuación que contribuye a consolidar el proceso de recuperación residencial que está experimentando el barrio del Poble Nou y que permite poner en valor el patrimonio edificado del centro histórico.
Revitalización
Esta propuesta contó con el voto favorable del representante del Consell de Cultura y de todos los grupos políticos representados en la comisión, con la única excepción de Compromís. En este sentido, Óscar Borrell lamentaba esta postura, señalando que "resulta difícil de entender que no se apoye a una iniciativa que recupera un inmueble del centro histórico, genera tres nuevas viviendas y contribuye a revitalizar el barrio del Poble Nou. Desde el Gobierno de Ontinyent continuaremos facilitando todas aquellas actuaciones que apuestan por la rehabilitación del patrimonio y por aumentar el parque residencial de la ciudad".
Borrell ha agradecido el trabajo de los miembros de la Comisión Municipal de Patrimonio y de los técnicos municipales para continuar impulsando expedientes que contribuyen tanto a la conservación del patrimonio arquitectónico como al desarrollo urbanístico y social de Ontinyent.
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