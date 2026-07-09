Rafa Sánchez, cantante y líder de La Unión, protagonista del segundo concierto de Nits al Castell de Xàtiva

El Festival Nits al Castell de Xàtiva continúa este sábado 11 de julio, a las 23.00 horas, con la actuación de Rafa Sánchez, una de las voces más representativas del pop español y líder fundador de la mítica banda La Unión.

Tras la excelente acogida de la primera cita del festival, protagonizada por el gaitero Carlos Núñez, el Castillo de Xàtiva volverá a convertirse en un escenario privilegiado para acoger un concierto que promete emocionar al público con un recorrido por los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones.

El espectáculo ofrece un viaje cronológico por las canciones más emblemáticas de La Unión, acompañadas de las experiencias personales de Rafa Sánchez durante los treinta y seis años de trayectoria de la formación. El público podrá descubrir, a través de la música y de sus vivencias, cómo un joven estudiante de Arquitectura se convirtió, prácticamente de la noche a la mañana, en uno de los grandes referentes del panorama musical español.

Con un formato audiovisual que combina música, imágenes y recuerdos, el concierto permite revivir la esencia de una banda que dejó una huella imborrable en la historia del pop español. Temas convertidos en auténticos himnos volverán a sonar en un espectáculo cargado de nostalgia, emoción y energía.

Acceso al recinto

Con el fin de facilitar el acceso al recinto, el Festival volverá a contar con un servicio gratuito de autobús lanzadera incluido con la entrada. Los autobuses saldrán desde la plaza del Espanyoleto entre las 20.00 y las 22.00 horas, mientras que el servicio de regreso estará disponible desde la finalización del concierto y hasta aproximadamente las 2.30 horas de la madrugada. La organización recuerda que no está permitido acceder al Castillo en vehículo privado y que las personas asistentes podrán utilizar también el aparcamiento gratuito del Centro de Especialidades. Las personas con movilidad reducida deberán comunicarlo previamente a la organización para coordinar su acceso.

La apertura del patio de butacas se realizará entre las 22.00 y las 23.00 horas. Además, desde las 20.00 horas el público podrá disfrutar de una zona de pícnic situada en la plaza de armas del Castillo, equipada con mesas y sillas para que las personas asistentes puedan cenar antes del concierto. También permanecerá abierto el restaurante del Castillo, que ofrece la posibilidad de reservar mesa para completar la experiencia gastronómica antes del inicio del espectáculo.