Xàtiva estudia retirar la licencia a un criadero de perros de Bixquert tras las quejas vecinales

El Ayuntamiento de Xàtiva ya ha iniciado la tramitación de un expediente para revocar la licencia de un criadero de perros emplazado en el diseminado de Bixquert tras las diferentes quejas transmitidas en diferentes reuniones por varios vecinos. Así, desde el departamento municipal de Medioambiente confirmaron a Levante-EMV que "la revocación del expediente está en marcha", aunque no aclararon el calendario de la causa y solamente apuntaron a "criterios sobre incompatibilidad urbanística".

El criadero se encuentra en una zona cercana al polideportivo Club San Patricio. En sus accesos no hay ninguna indicación. Solamente los ladridos de los canes -aumentados por la pulsación del timbre de la propiedad- permiten identificar el lugar. Consultado por este periódico, el responsable de las instalaciones expuso que tiene "todos los permisos legales" y que "no sabía nada" del expediente de revocación de la licencia, expresando que "solamente tengo problemas con una vecina". Acto seguido, amenazó con llamar a la Policía "por sentirse acosado" y pidió "la licencia de periodista" al redactor que escribe estas líneas.

En el centro de la problemática se encuentran las diferentes quejas remitidas por los titulares de propiedades inmobiliarias colindantes, que han enviado a la conselleria de Medioambiente y al Ayuntamiento de Xàtiva. Carla Chaquet es la portavoz de las familias damnificadas. Cuestionada por las principales molestias causadas por la actividad del criadero, comentó que "los perros están activos todo el día, sobre todo en horas nocturnas. Los intensos ladridos nos despiertan, ya da igual que sean las dos, las tres o las cuatro de la mañana. También hemos de constatar los fuertes olores que se desprenden de orines y otros desechos, son muy desagradables. Las habitaciones en las que dormimos están a escasos metros del criadero. En verano hay días en los que no podemos tener las ventanas abiertas ni cenar en el exterior. Y cuando limpian, los olores se vuelven todavía más insoportables. Es una situación que desgasta mucho. El técnico responsable que otorgó la licencia de núcleo zoológico tendría que saber que con una visita un puntual no es suficiente para abarcar la magnitud del asunto".

Cuatro familias

"Somos cuatro familias las principales afectadas y seguimos participando en el proceso y las peticiones a las administraciones. Vivimos en las parcelas adyacentes con el criadero de perros. Antes de que tuvieran la autorización como núcleo zoológico ya operaban y éramos más familias reunidas. Llegamos a firmar las quejas un total de ocho familiares y seis a participar en las reuniones, pero algunas se han visto desanimadas por el visto bueno del Ayuntamiento, creían que ya era una batalla perdida", prosiguió Chaquet.

"Esto viene de hace mucho tiempo. A muchos de los vecinos de los alrededores nos molestaba, pero nadie se atrevía a decir nada. Todo cambió cuando se empezó a hablar del tema del ruido de los perros, puesto que cada vez era más fuerte. Ante esta situación, uno de los vecinos habló con el propietario y este se justificó diciendo que era una cosa temporal y que no nos preocupáramos, ya que iba a montarlo en otro lugar. Sin embargo, fue pasando el tiempo y la situación no cambiaba. Es más, empeoraba y decidimos actuar", apuntó la portavoz de los vecinos que viven cerca del criadero.

Imagen del exterior de las instalaciones del criadero de perros, en el diseminado de Bixquert, en Xàtiva. / PERALES IBORRA

También explicó que han tenido "varias reuniones" con el alcalde, la regidora de Medioambiente y los técnicos "antes y después de la autorización como núcleo zoológico". "Antes de la llegada de la autorización aportamos las pruebas y la recogida de firmas y nos aseguraron que no iban a consentir la instalación de un negocio así en un lugar residencial como Bixquert. De hecho, le llegaron a hacer un requerimiento para que cesara la actividad y nos animaban a que llamáramos a la Policía Local cada vez que nos molestara. Por ello, nos sorprendió y decepcionó tanto que se hiciera esa autorización final, este consentimiento del Ayuntamiento nos cayó como un cubo de agua helada. Los vecinos nos sentimos en situación de indefensión, desprotegidos y privados de derechos básicos en nuestras propias viviendas. Más aún cuando habíamos demostrado tanto por escrito, como con testimonios audiovisuales, nuestro sufrimiento diario", expuso Chaquet.

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"Después de la autorización como núcleo zoológico, llegamos hasta la Consellería de Agricultura para ejercer nuestro derecho de acceso en la información pública, presentándonos como grupo interesado para poder consultar el expediente completo e indagar así lo que había ocurrido. La misma Consellería nos rebotó al Ayuntamiento y, de nuevo, se cerró el círculo. La última reunión con el alcalde Roger Cerdà tuvo lugar ahora casi hace un año, el 30 de julio de 2025. Entonces, nos informaron que habían decidido revocar la licencia por incompatibilidad y que antes de la Fira se lo notificarían al propietario. Desde entonces, no hemos recibido ninguna información oficial más, estamos en situación de indignación y de tristeza, solo queremos llegar a casa, poder descansar y respirar aire puro, nada más".