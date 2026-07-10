Alfarrasí pedalea bajo las estrellas en una velada que une deporte, convivencia y espíritu de superación

La noche de este sábado, 11 de julio, volverá a teñirse de luces y bicicletas en Alfarrasí con la celebración de una nueva edición de la Ruta Nocturna BTT, una cita ya consolidada que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un ejemplo de compañerismo, esfuerzo y convivencia.

La marcha, que partirá desde la Piscina Municipal de Alfarrasí, reunirá a cerca de cuarenta ciclistas dispuestos a completar un recorrido de cincuenta y tres kilómetros por diferentes municipios de la Vall d'Albaida y la Costera. La organización corre a cargo de la Penya Ciclista Alfarrasí y el Club Ciclista Cap Amunt de l'Olleria, con la colaboración del consistorio de la localidad y la implicación del concejal de deportes Manuel Ferrer Constant y Adrián García Ribera, como presidente de la Peña Ciclista del municipio.

El itinerario atravesará los términos municipales de Alfarrasí, Benissuera, Sempere, Guadasséquies, Bellús, Benigànim, Quatretonda, Barxeta, el Genovés y Alboi, hasta alcanzar el Pla de Corrals, entre Pinet y Barxeta, donde los participantes compartirán una cena antes de emprender el regreso. Más allá del desafío físico, la ruta representa una oportunidad para disfrutar del entorno natural de los parajes y senderos por los que pasarán los ciclistas, fortalecer los lazos entre los aficionados a la bicicleta de montaña y fomentar valores esenciales del deporte como el respeto, la solidaridad y la ayuda mutua. Durante toda la actividad, los participantes contarán con avituallamiento y atención sanitaria para garantizar el desarrollo seguro de la prueba.

Origen hace 17 años

La Ruta Nocturna nació hace 17 años gracias a la iniciativa de un grupo de amigos unidos por su pasión por la bicicleta de montaña. Así pues, lo que comenzó como un encuentro entre aficionados se ha convertido en una de las actividades deportivas más emblemáticas del verano en Alfarrasí, manteniendo intacto su espíritu de cercanía y participación.

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Des del consistorio municipal destacan que esta iniciativa refleja el compromiso del municipio con la promoción de hábitos de vida saludables y con un deporte entendido como una herramienta para educar en valores a las generaciones más jóvenes que participan en esta escapada. Tras el éxito de las ediciones anteriores, la Ruta Nocturna volverá a demostrar que el verdadero triunfo no sólo se mide en kilómetros recorridos, sino también en el compañerismo, el esfuerzo compartido y la satisfacción de superar juntos cada reto.