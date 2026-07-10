El Club Taekwondo Xàtiva – Sección Gimnasia vivirá un momento histórico. Cinco miembros de la entidad han sido designados por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) para representar a España en el 19.º Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica, que se celebrará en Pamplona del 3 al 13 de septiembre de 2026.

El evento acoge dos competiciones mundiales de máximo nivel: el Campeonato del Mundo Júnior y Competiciones Mundiales de Juventud (Youth), del 3 al 6 de septiembre (12th Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions), y el Campeonato del Mundo Senior, del 11 al 13 de septiembre (19th Aerobic Gymnastics World Championships Senior).

La setabense y directora técnica del club, Loles Ballester Francés, ha sido designada por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) como jefa de la delegación española en ambos campeonatos. "Esta designación reconoce su dilatada trayectoria y su constante dedicación a la gimnasia aeróbica a nivel nacional", exponen desde el equipo setabense.

Cinco setabenses representarán a España en el campeonato del mundo de gimnasia aeróbica en Pamplona / Levante-EMV

Junto a Loles Ballester, cuatro gimnastas del club formarán parte de la selección española:

Categoría Youth: Leyre Mahique Benavent, que afrontará un exigente reto internacional al competir en tres modalidades distintas: Individual, Trío y Grupo.Categoría Senior: El talento local estará representado en la máxima categoría por los gimnastas Lucía Gil Bolinches, Paula García Boix y Pablo Gallego Martí, quienes representarán al equipo español en la espectacular modalidad de Aerodance.

"Este éxito deportivo sitúa a Xàtiva en el mapa internacional y premia el trabajo de preparación que se realiza en el club setabense", exponen las mismas fuentes. A su vez, desde el club quieren manifestar "el orgullo que supone para Xàtiva tener cinco representantes en un Campeonato del Mundo".

“Este hito es un logro extraordinario para una entidad local y refleja el nivel de trabajo, dedicación y excelencia deportiva que la Sección Gimnasia del Club Taekwondo Xàtiva ha consolidado a lo largo de los años, coincidiendo además con la celebración de su 33.º aniversario fundacional este próximo mes de agosto”, comentan las mismas fuentes del conjunto deportivo setabense.

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Y añaden que "tras la cita mundialista de Pamplona, el club iniciará la preparación de la temporada 2027; un nuevo ciclo que se abrirá con importantes novedades y ambiciosos retos deportivos".