Las obras en la A-7 provocarán cortes de tráfico nocturnos y afectarán a la circulación en la Costera partir del domingo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado una serie de cortes nocturnos del tráfico a partir de este domingo 12 de julio que afectarán a varios carriles de la autovía A-7 a la altura del Puerto de Càrcer, en sentido Alicante. El motivo son las obras de renovación del firme proyectadas en el tramo que discurre por la comarca de la Costera con una inversión de 1,2 millones de euros.

Los trabajos comenzarán el domingo a las 21 horas y se prolongarán hasta el 7 de agosto a lo largo de 11 kilómetros de carretera, concretamente entre los kilómetros 390 y 401. El carril derecho de la autovía permanecerá cortado durante todo el día para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios.

Entre los kilómetros 390 y 401 de la A-7, concretamente en la calzada derecha, correspondiente al sentido Alicante, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico:

Del 12 al 20 de julio, corte diario alternativo de dicha calzada:

De 21:00 a 3:00 horas: corte de los carriles izquierdo y central.

De 3:00 a 6:00 horas: corte del carril derecho.

Del 20 de julio al 7 de agosto, en la misma calzada hay previstas estas afecciones:

De domingo a las 21:00 horas a jueves a las 21:00 horas: corte del carril derecho.

De jueves a las 21:00 horas a viernes a las 6:00 horas: corte de los carriles izquierdo y central.

Posibles afecciones a desvíos

Los cortes tendrán una longitud máxima de 5 kilómetros dentro del ámbito de la obra. El tráfico podrá circular con normalidad por el tramo afectado, si bien podrán verse afectadas puntualmente algunas entradas y salidas de la A-7, concretamente en los desvío hacia las localidades de Xàtiva (enlace 395), Rotglà i Corberà / Cerdà (enlace 396) y Canals-l'Alcúdia de Crespins (enlace 400).

Con estos trabajos de renovación y regularización del firme, el Ministerio de Transportes afronta la recta final de las actuaciones de renovación de la capa de rodadura y reparación de deformaciones en ambos sentidos de la A-7 en un tramo donde las lluvias de los últimos años y el aumento progresivo del tráfico han acelerado el desgaste del firme, haciendo necesaria su renovación para mantener unas condiciones de servicio adecuadas.