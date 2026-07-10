Ontinyent capta 45.000 euros de la Generalitat para reformar la cubierta del Centro de Mayores de Sant Rafel

El Ayuntamiento de Ontinyent ha conseguido una subvención de 45.453 euros de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e infancia para ejecutar la reforma integral de la cubierta del Centre Integral de Majors (CIM) del barrio de San Rafel. La ayuda supone la financiación del 100% del importe solicitado por el consistorio dentro de una convocatoria en la cual únicamente han resultado beneficiarios 12 ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana de entre las 101 solicitudes presentadas.

La subvención se enmarca en la línea destinada a obras de reforma de centros de servicios sociales en funcionamiento, contemplada en la convocatoria de ayudas para proyectos de inversión en materia de servicios sociales correspondiente al ejercicio 2026. En concreto, la actuación prevista permitirá renovar íntegramente la cubierta del Centro Integral de Mayores de Sant Rafel, mejorando las condiciones de conservación, funcionalidad y eficiencia del edificio para continuar ofreciendo un servicio de calidad a las personas usuarias.

El regidor de Territorio, Óscar Borrell, destaca la "importancia" de haber conseguido esta subvención en una convocatoria "con un elevado nivel de exigencia". "Es una magnífica noticia para Ontinyent y especialmente para las personas usuarias del Centre Integral de Majors de Sant Rafel, porque podremos ejecutar una actuación necesaria sin que suponga ningún coste para las arcas municipales, al haber obtenido el 100% de la financiación solicitada", destaca.

Un equipamiento de referencia

Borrell incide igualmente en el hecho que esta concesión "es también un reconocimiento al trabajo que se realiza desde los diferentes departamentos municipales en la hora de preparar proyectos rigurosos, muy definidos y ajustados a los requisitos de cada convocatoria".

El Centre Integral de Majors de Sant Rafel, inaugurado en 2011, es un equipamiento municipal de referencia para el barrio, con cerca de 920 metros cuadrados de superficie dedicados a la atención preventiva y a la promoción del envejecimiento activo. Sus instalaciones acogen numerosas actividades formativas, sociales, culturales y deportivas dirigidas a las personas mayores, así como servicios municipales descentralizados.