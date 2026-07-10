Dos de los principales acuíferos de la Vall d'Albaida y la Costera están entre los más sobreexplotados del Júcar

El borrador del nuevo Plan Especial de Sequía elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), advierte de que el aprovechamiento actual de dos de las principales masas de agua vinculadas a la Vall d'Albaida y la Costera conlleva "un balance incompatible con su buen estado cuantitativo".

El documento, de hecho, sitúa a los acuíferos de Serra Grossa y Volcadores-Albaida entre las siete reservas subterráneas más sobreexplotadas y con déficit de recursos de la Unidad Territorial de Escasez (UTE) del Júcar, división geográfica dentro de la cuenca hidrográfica utilizada para evaluar la disponibilidad de agua de forma coyuntural y gestionar los recursos frente a la escasez temporal. El acuífero Serra Grossa-Vall d'Albaida drena principalmente hacia el río Albaida, aguas abajo y en el entorno del embalse de Bellús, sobre todo a través del manantial que lleva el nombre de esta localidad y del propio lecho del citado río.

Aunque las intensas precipitaciones de la pasada primavera han contribuido a aliviar el déficit que presentaban estas masas, el Plan Especial de Sequía señala que la materialización de las asignaciones actuales del Plan Hidrológico podría incrementar los déficits subterráneos de algunos acuíferos de forma transitoria "hasta la ejecución y puesta en marcha de las medidas previstas, momento en el que se alcanzaría una explotación sostenible en consonancia con las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico".

Entre las medidas incluidas en el actual ciclo de planificación para mejorar los balances superficiales y subterráneos se encuentran la mejora de la red de distribución y de la capacidad de almacenamiento del agua de las comunidades de regantes de los términos muncipales de Otos, Bélgida y Carrícola - con una inversión de 4 millones de euros-, las actuaciones de mejora y aumento de la eficiencia en los regadíos del río Albaida aguas abajo del embalse de Bellús (126.399 euros) o la mejora del drenaje transversal de la línea ferroviaria Xàtiva-Alcoi a su paso por el embalse de Bellús (2,8 millones de euros, prevista para 2028).

Captación de recursos subterráneos

El borrador también incorpora la previsión de la Generalitat -dilatada en el tiempo- de destinar 6 millones de euros a la modernización de regadíos en la cuenca del embalse de Escalona de la Canal de Navarrés, más otros 3,7 millones para modernizar y mejorar la eficiencia de los regadíos de la Canal en la cuenca del río Sellent y 9,8 millones con el mismo objetivo en la unidad de demanda agraria que engloba el "resto de regadíos de la Costera" no incluidos en acequias como la de Ranes o la Vega de Xàtiva, dependientes principalmente de las aportaciones de los ríos Albaida, Sants o Canyoles.

Dicha unidad agraria es, precisamente, la que más recursos de origen subterráneo consume de toda la cuenca hidrográfica, solo por detrás de los Regadíos de la Mancha Oriental (una figura que abarca 107 municipios principalmente de Albacete y Cuenca), puesto que tiene una demanda de 30,13 hm3 de extracciones de acuíferos, además de los 2,63 hm captados de origen superficial. En cambio, los regadíos de la Vega de Xàtiva y la Font dels Sants-Acequia de Ranes se nutren sobre todo de recursos superficiales (en torno a 4 hm3) y casi no consumen agua subterránea.

Por su parte, los regadíos subterráneos aguas arriba del embalse de Bellús registran actualmente una demanda de 16,48 hm3 de origen subterráneo y 0,68 hm3 de origen superficial, mientras que los regadíos del río Albaida aguas abajo del pantano extraen 3,50 hm3 subterráneos y 0,39 hm3 superficiales. Los regadíos de la Canal de Navarrés en la cuenca del río Sellent tienen una demanda de 5,93 hm3 de origen subterráneo y de 0,88 hm3 superficiales.

Descenso de recursos con el cambio climático

Un estudio de hace tres años pronosticó que los acuíferos "Volcadores–Albaida" y "Serra Grossa", que constituyen la cuenca vertiente al embalse de Bellús y aglutinan las necesidades de los municipios de la Vall d'Albaida y la Costera, podrían perder alrededor de un 30 % de recursos hídricos hasta 2039 como consecuencia del cambio climático.

Respecto al nivel de explotación actual, la CHJ prevé que se reduzca el volumen de las extracciones de la masa subterránea Volcadores-Albaida (de 12,4 hm3/año a 9,7 hm3/año) sobre todo por la disminución de los bombeos de agua ligados a la industria y a las empresas manufactureras que se proyectan con la ejecución de acciones encaminadas a lograr ese objetivo. Las industrias de la zona de Ontinyent, de hecho, consumen el 42% de las asignaciones de recursos de este acuífero. En la de la Serra Grossa, el 81% de la demanda corresponde a los regadíos de la Costera y la Vall.