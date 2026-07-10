El reivindicado Plan Director para salvaguardar el Castell de Xàtiva estará listo en 2027

El Ayuntamiento de Xàtiva ha mantenido este viernes una primera toma de contacto con el equipo redactor del futuro Plan Director del Castell de Xàtiva, una herramienta "fundamental" para planificar la conservación, la protección y la puesta en valor de uno de los principales símbolos del patrimonio setabense.

El diseño de este documento que trazará las intervenciones necesarias en la fortaleza ha sido recientemente adjudicado por la Conselleria de Cultura al despacho Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix SLP, por un importe de 45.666 euros y con un plazo de ejecución estimado de 10 meses, por lo que debería estar listo a lo largo de 2027.

Según las previsiones marcadas por la administración autonómica, la fase de redacción del Plan Director debería durar unos 7 meses e incluirá un primer ciclo dedicado a recopilar antecedentes, investigaciones y estudios previos; una segunda etapa de reconocimiento, análisis, reflexión y diagnosis y una tercera para dibujar el plan de actuaciones. La segunda fase consistirá en la redacción del proyecto de actividad y contará con un plazo de unos 3 meses.

La planificación, impulsada por la Generalitat, llega "después de años de reivindicación por parte del ayuntamiento", que -según recalcan fuentes municipales- "ha insistido en la necesidad de dotar el Castell de un documento estratégico que marque la hoja de ruta para las futuras actuaciones".

En el encuentro de este viernes con integrantes del equipo redactor han participado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la regidora responsable del castillo, Raquel Caballero, y técnicos municipales. "Continuamos trabajando de manera coordinada para que el Castell de Xàtiva cuente con la planificación y las inversiones que merece, garantizando su preservación y proyección de futuro", han apostillado desde el consistorio setabense en la información trasladada sobre la reunión.

Proyecto para ejecutar dos obras de envergadura en el Castell

Además del Plan Director, en el mismo contrato (pero en otro lote diferente), la Generalitat, también ha adjudicado al arquitecto Carlos Campos por 31.234 euros la redacción del proyecto encaminado a devolver la seguridad y la estabilidad al Castillo de Xativa en los sectores 09 y S6. El encargo abarca tanto la dirección facultativa, como el estudio de seguridad, la coordinación de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos o los servicios de arqueología previos al inicio de la intervención. El plazo de ejecución del citado contrato caducará el 1 de diciembre de 2027.

El proyecto pondrá el foco en dos obras de envergadura que contemplan la mejora, renovación y mantenimiento del Castillo. La primera tendrá lugar en el sector S6, donde se reparará un merlón que se desprendió tras la tala de un árbol. También se eliminará la vegetación que puede perjudicar la estabilidad del muro.

En cuanto a la segunda actuación, tendrá lugar en el sector O9, donde la primera muralla de protección de uno de los muros del Castillo se ha derrumbado parcialmente y se encuentra en una situación vulnerable frente a episodios climatológicos adversos. La obra incluye la reparación del muro y la eliminación de una valla metálica y de una caseta.