Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los Gallardos AlmeríaNotas de corte Comunitat ValencianaYonqui del dineroConcierto el Último de la FilaFonteta pantalla gigantebebé GandíaPiscina privada Canet
instagramlinkedin

Deportes

El setabense Asier Mas se proclama campeón cadete de pádel de la Comunitat Valenciana

El deportista, que a sus 15 años compagina los estudios con un programa de alto rendimiento, se ha situado como número 1 del ranking autonómico de su categoría

Asier Mas, en un momento de la competición.

Asier Mas, en un momento de la competición.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Asier Mas Urkizu, natural de Xàtiva y de 15 años de edad, acaba de proclamarse campeón de la Comunitat Valenciana de pádel en categoría cadete junto a su compañero Mikel Ibáñez, un triunfo que le ha permitido además situarse como número 1 del ranking autonómico de la categoría.

Hasta el pasado curso, Asier estudió en el IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva. Este año decidió dar un paso muy importante en su carrera deportiva trasladándose a Villena para compaginar sus estudios con un programa de alto rendimiento.

Actualmente, Asier reside entre semana en Villena, donde se entrena en la Academia Equelite Juan Carlos Ferrero. Su jornada combina los estudios con varias horas diarias de preparación técnica, táctica, física y mental, con el objetivo de seguir creciendo como jugador y competir al máximo nivel.

Este campeonato autonómico y el liderato del ranking de la Comunitat Valenciana suponen un importante reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años y un impulso para afrontar los próximos retos.

Asier Mas, junto a su pareja en el torneo, con el título de campeón.

Asier Mas, junto a su pareja en el torneo, con el título de campeón. / Levante-EMV

La cita más importante para deportistas menores

El torneo autonómico de menores 2026 se celebró el pasado fin de semana en la Juan Carlos Ferrero Academy de Villena. Se trata de la cita más importante del calendario autonómico de categorías de menores, en la que se pusieron en juego los títulos de campeones y campeonas de la Comunitat Valenciana.

La competición, que también es puntuable para el Ranking Nacional FEP, reunió a las mejores parejas de la cantera valenciana en un intenso fin de semana de pádel, consolidando una vez más el excelente nivel del deporte base en suelo valenciano.

Noticias relacionadas

Además del prestigio de conquistar el campeonato autonómico, los participantes disfrutaron de un completo welcome pack de Ferrero Padel Academy x Babolat y optaron a premios deportivos consistentes en semanas de entrenamiento en la propia academia para las parejas campeonas y finalistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en el barrio de Gran Vía
  2. Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
  3. Manolo García y Quimi Portet (El Último de la Fila): 'Que la gente cante con emotividad las canciones que compusiste con 30 y pocos te aumenta la autoestima
  4. Mislata se acerca a su ronda norte: así será el nuevo vial con viaducto de 200 metros sobre el viejo Turia
  5. Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
  6. Luz verde al PAI del Viejo Mestalla: el Ayuntamiento cede al Valencia CF la gestión del suelo para levantar más de 500 viviendas
  7. Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones
  8. La Reina del Flow congrega a más de de 14.000 personas en Roig Arena

El setabense Asier Mas se proclama campeón cadete de pádel de la Comunitat Valenciana

El setabense Asier Mas se proclama campeón cadete de pádel de la Comunitat Valenciana

Xàtiva celebra este cap de setmana els actes centrals de l’Orgull LGTBIQA+ 2026

Xàtiva celebra este cap de setmana els actes centrals de l’Orgull LGTBIQA+ 2026

El xativí Feliu Ventura, finalista al Premí Cerverí pel seu crit coral en suport de les víctimes de la dana

El xativí Feliu Ventura, finalista al Premí Cerverí pel seu crit coral en suport de les víctimes de la dana

Un incendio de vegetación en Llutxent moviliza cinco medios aéreos

Un incendio de vegetación en Llutxent moviliza cinco medios aéreos

Xàtiva celebra este fin de semana los actos centrales del Orgullo LGTBIQA+ 2026

Xàtiva celebra este fin de semana los actos centrales del Orgullo LGTBIQA+ 2026

El pederasta alemán de la Canal se declara inocente al “no ser como esos cerdos” que abusan de niños

El pederasta alemán de la Canal se declara inocente al “no ser como esos cerdos” que abusan de niños

Xàtiva estrena pavimento en un tramo de la Albereda

Xàtiva estrena pavimento en un tramo de la Albereda

Dos de los principales acuíferos de la Vall d'Albaida y la Costera están entre los más sobreexplotados del Júcar

Dos de los principales acuíferos de la Vall d'Albaida y la Costera están entre los más sobreexplotados del Júcar
Tracking Pixel Contents