El setabense Asier Mas se proclama campeón cadete de pádel de la Comunitat Valenciana

Asier Mas Urkizu, natural de Xàtiva y de 15 años de edad, acaba de proclamarse campeón de la Comunitat Valenciana de pádel en categoría cadete junto a su compañero Mikel Ibáñez, un triunfo que le ha permitido además situarse como número 1 del ranking autonómico de la categoría.

Hasta el pasado curso, Asier estudió en el IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva. Este año decidió dar un paso muy importante en su carrera deportiva trasladándose a Villena para compaginar sus estudios con un programa de alto rendimiento.

Actualmente, Asier reside entre semana en Villena, donde se entrena en la Academia Equelite Juan Carlos Ferrero. Su jornada combina los estudios con varias horas diarias de preparación técnica, táctica, física y mental, con el objetivo de seguir creciendo como jugador y competir al máximo nivel.

Este campeonato autonómico y el liderato del ranking de la Comunitat Valenciana suponen un importante reconocimiento al trabajo realizado durante los últimos años y un impulso para afrontar los próximos retos.

Asier Mas, junto a su pareja en el torneo, con el título de campeón. / Levante-EMV

La cita más importante para deportistas menores

El torneo autonómico de menores 2026 se celebró el pasado fin de semana en la Juan Carlos Ferrero Academy de Villena. Se trata de la cita más importante del calendario autonómico de categorías de menores, en la que se pusieron en juego los títulos de campeones y campeonas de la Comunitat Valenciana.

La competición, que también es puntuable para el Ranking Nacional FEP, reunió a las mejores parejas de la cantera valenciana en un intenso fin de semana de pádel, consolidando una vez más el excelente nivel del deporte base en suelo valenciano.

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Además del prestigio de conquistar el campeonato autonómico, los participantes disfrutaron de un completo welcome pack de Ferrero Padel Academy x Babolat y optaron a premios deportivos consistentes en semanas de entrenamiento en la propia academia para las parejas campeonas y finalistas.