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Xàtiva celebra este fin de semana los actos centrales del Orgullo LGTBIQA+ 2026

La programación incluye la manifestación y la posterior lectura del manifiesto, además de una gran fiesta abierta a toda la ciudadanía

La fiesta del Orgullo de Xàtiva, el año pasado.

La fiesta del Orgullo de Xàtiva, el año pasado. / Perales Iborra

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Redacción Levante-EMV

Xàtiva

Xàtiva vivirá este fin de semana los actos centrales de la programación del Orgullo LGTBIQA+ 2026, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Xàtiva, la Asociación Arc de Sant Martí LGTBI+ y el Consell de la Joventut de Xàtiva con el objetivo de reivindicar los derechos del colectivo, promover la diversidad y fomentar una ciudad más inclusiva y respetuosa.

La programación arrancará hoy viernes 10 de julio, a las 18.00 horas, en el JOC, con un kahoot de temática LGTBIQA+, una actividad participativa dirigida especialmente al público joven.

Los actos principales tendrán lugar mañana sábado 11 de julio. La jornada comenzará a las 18.30 horas con la Manifestación del Orgullo LGTBIQA+ 2026, que partirá desde la Casa de les Dones acompañada por la batucada Rytmus. Al finalizar el recorrido, a las 19.00 horas, se procederá a la lectura del manifiesto frente al Ayuntamiento de Xàtiva.

Cena de "pa i porta"

Posteriormente, a las 21.00 horas, tendrá lugar la tradicional cena de "pa i porta", con las entradas ya agotadas, y a continuación el Jardín de la Pau acogerá la Fiesta del Orgullo LGTBIQA+, con acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía. La programación musical comenzará a las 21.45 horas con El Gran Show de Liz Dust y continuará, a partir de las 23.15 horas, con las sesiones de las DJ's Kokedama y Esta Tía es Tonta.

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Con esta programación, Xàtiva reafirma su compromiso con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+ y con la construcción de una ciudad abierta, diversa y libre de cualquier forma de discriminación. Durante las últimas semanas ya se han desarrollado diferentes actividades enmarcadas en esta conmemoración, como la exposición de los carteles del concurso LGTBIQA+, la colocación de pancartas reivindicativas, la iluminación de distintos espacios con los colores del arcoíris y diversos talleres dirigidos a la juventud.

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