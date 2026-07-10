Xàtiva estrena pavimento en un tramo de la Albereda

Los operarios que trabajan en la reparación de un tramo de acera de la Albereda Jaume I situado frente al colegio de las Dominicas han comenzado est aa colocar el nuevo pavimento ensayado por el ayuntamiento, a la vista de que las baldosas que configuran la imagen urbana de este céntrico espacio ya están descatalogadas y no se fabrican.

Los trabajos comenzaron a finales de junio para reparar un hundimiento provocado por una rotura en la red de agua, aprovechando el periodo de vacaciones escolares para minimizar las molestias tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía.

La intervención responde a la necesidad de solucionar una incidencia que había deteriorado la base de la acera y que podía derivar en un colapso de mayores dimensiones, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los peatones.

Los trabajos han consistido en la demolición de la zona afectada, la retirada del pavimento existente, la reconstrucción de la base con una nueva solera de hormigón y la posterior reposición del pavimento en una superficie aproximada de 120 metros cuadrados.

Garantizar la seguridad

Además de reparar los daños ocasionados por la fuga, la actuación sirve también para evaluar un nuevo tipo de pavimento que, según indican fuentes municipales, si ofrece un buen resultado -tanto desde el punto de vista estético como funcional-, podrá servir para futuras actuaciones de mantenimiento en este entorno.

El concejal de Obras Públicas, Ignacio Reig, explicó que «hemos aprovechado la finalización del curso escolar para ejecutar una actuación necesaria y evitar así las molestias que habría supuesto durante el periodo lectivo. La prioridad era garantizar la seguridad de las personas, porque la fuga de agua había provocado un hundimiento que podía ir a más si no se actuaba con rapidez».