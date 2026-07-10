El xativí Feliu Ventura, finalista al Premí Cerverí pel seu crit coral en suport de les víctimes de la dana
"Quan el cel es tornà negre" opta al guardó a la millor lletra de cançó que atorga la Fundació Prudenci Bertrana per votació popular
La cançó "Quan el cel es tornà negre", de Feliu Ventura, és una de les deu finalistes al Premi Cerverí, el guardó a la millor lletra de cançó que la Fundació Prudenci Bertrana convoca des de 1996 dins els Premis Literaris de Girona. La peça, una dansà tradicional coral cantada amb La Maria, Noèlia Llorens "Titana", Miquel Gil, Pep Gimeno "Botifarra" i Vicent Torrent, forma part del disc Tot el que hem guanyat perdent, i naix d'una ferida col·lectiva: la gestió de la dana que va colpir el País Valencià.
Poques lletres arrepleguen com aquesta l'emoció d'un any sencer: la de tot un poble que encara plora, es reconstrueix i exigeix justícia. Cada vot compta perquè aquesta memòria arribe on ha d'arribar.
El Premi Cerverí s'atorga per votació popular: des del 6 de juliol i fins al 6 de setembre, qualsevol persona pot votar "Quan el cel es tornà negre" a través del web de Catràdio. El nom guanyador es coneixerà el 15 de setembre, durant la gala dels Premis Literaris de Girona a l'Auditori de Girona. La gira continua
Mentre acumula reconeixements, Feliu Ventura no s'atura: continua de gira amb "Tot el que hem guanyat perdent" per sales, festivals i festes majors d'arreu del país, portant el directe i el nou repertori d’un artista madur però que encara té molt a dir.
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